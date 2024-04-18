https://ria.ru/20240418/sbor-1940834479.html

Председатель парламента Кубани предложил увеличить сумму курортного сбора

Председатель парламента Кубани предложил увеличить сумму курортного сбора - РИА Новости, 18.04.2024

Председатель парламента Кубани предложил увеличить сумму курортного сбора

Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко предложил изучить возможность по увеличению размера курортного сбора в регионе,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:52

2024-04-18T15:52

2024-04-18T15:52

краснодарский край

краснодарский край

сочи

ставропольский край

курорт

курортный сбор

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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко предложил изучить возможность по увеличению размера курортного сбора в регионе, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Что касается курортного сбора. В постановлении мы отразили, что не настаиваем, но все-таки рассмотреть возможность увеличения курортного сбора: город Сочи – до 100 рублей, те территории, где сейчас 30 рублей – до 50 рублей, хотя бы потому, что Ставропольский край – это всегда 100 рублей, Питер – 100 рублей. При том количестве туристов… Колоссальная нагрузка на инфраструктуру, и таким образом пускай возвращаются эти деньги. Еще раз говорю: мы не настаиваем, но в то же время посмотрите – вдруг, может быть, как-то уже и время пришло?" - сказал Бурлачко. По данным краевого парламента, на сегодняшний день эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 курортных территориях Кубани. За весь период реализации эксперимента в бюджет Кубани поступило более 2,1 миллиарда рублей, в первом квартале этого года в казну региона уже было собрано более 125 миллионов рублей. "Благодаря ему (курортному сбору – ред.) муниципалитеты получают дополнительные возможности проводить благоустройство, украшать существующие и создавать новые общественные пространства. Не так давно география курортного сбора была расширена за счет территорий с высоким курортным потенциалом", - добавил Бурлачко. На Кубани сумма курортного сбора составляет 30 рублей, в Сочи – 50 рублей в сутки с человека. На эти деньги удается решать вопросы благоустройства зон отдыха и общественных территорий, компенсировать износ. По данным краевых властей, в 2024 году за счет фонда развития курортной инфраструктуры планируют благоустроить набережную и несколько общественных территорий в Геленджике, городской пляж в Ейске. Также продолжат оснащать системами видеонаблюдения пляжи в Сочи.

https://ria.ru/20240417/plyazhi-1940673216.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, сочи, ставропольский край, курорт, курортный сбор