https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940889622.html
ЕС расширит санкции против Ирана, заявил Макрон
ЕС расширит санкции против Ирана, заявил Макрон - РИА Новости, 18.04.2024
ЕС расширит санкции против Ирана, заявил Макрон
ЕС решил расширить санкции против Ирана, в том числе, в том, что касается поставок БПЛА, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:28
2024-04-18T19:28
2024-04-18T19:28
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. ЕС решил расширить санкции против Ирана, в том числе, в том, что касается поставок БПЛА, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы решили наложить санкции на Иран, в особенности, в том, что касается производства и передачи иранских ракет и БПЛА странам Ближнего Востока и России", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Лидеры стран Евросоюза накануне поздно вечером по итогам саммита в Брюсселе договорились расширить европейские санкции против Ирана на фоне недавней атаки против Израиля. Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932468377.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, израиль, иран, россия, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, Иран, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Сергей Лавров, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ЕС расширит санкции против Ирана, заявил Макрон
Макрон: ЕС расширит санкции против Ирана в том, что касается поставок дронов
ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. ЕС решил расширить санкции против Ирана, в том числе, в том, что касается поставок БПЛА, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы решили наложить санкции на Иран, в особенности, в том, что касается производства и передачи иранских ракет и БПЛА странам Ближнего Востока и России", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Лидеры стран Евросоюза накануне поздно вечером по итогам саммита в Брюсселе договорились расширить европейские санкции против Ирана на фоне недавней атаки против Израиля.
Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России
так и остаются бездоказательными.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции
, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля
в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии
в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран
завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц
заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.