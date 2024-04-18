https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940883670.html

Россия вернется к вопросу о санкциях против Израиля, заявил Небензя

Россия вернется к вопросу о санкциях против Израиля, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2024

Россия вернется к вопросу о санкциях против Израиля, заявил Небензя

Россия вернется в самое ближайшее время к вопросу о санкциях против Израиля за неисполнение резолюции СБ ООН 2728 с требованием прекратить огонь в Газе в период РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:58

2024-04-18T18:58

2024-04-18T19:06

россия

израиль

оон

василий небензя

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 18 апр – РИА Новости. Россия вернется в самое ближайшее время к вопросу о санкциях против Израиля за неисполнение резолюции СБ ООН 2728 с требованием прекратить огонь в Газе в период Рамадана, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.Он указал на "непреложную важность прекращения огня в соответствии с резолюцией 2728, за невыполнение которой Совет вправе наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений"."Мы к этому вопросу еще вернемся в самое ближайшее время", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240417/zakonoproekty-1940670856.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, оон, василий небензя, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем