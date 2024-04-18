https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940883670.html
Россия вернется к вопросу о санкциях против Израиля, заявил Небензя
Россия вернется к вопросу о санкциях против Израиля, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2024
Россия вернется к вопросу о санкциях против Израиля, заявил Небензя
Россия вернется в самое ближайшее время к вопросу о санкциях против Израиля за неисполнение резолюции СБ ООН 2728 с требованием прекратить огонь в Газе в период РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:58
2024-04-18T18:58
2024-04-18T19:06
россия
израиль
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василий небензя
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Россия вернется в самое ближайшее время к вопросу о санкциях против Израиля за неисполнение резолюции СБ ООН 2728 с требованием прекратить огонь в Газе в период Рамадана, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.Он указал на "непреложную важность прекращения огня в соответствии с резолюцией 2728, за невыполнение которой Совет вправе наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений"."Мы к этому вопросу еще вернемся в самое ближайшее время", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240417/zakonoproekty-1940670856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, оон, василий небензя, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем
Россия, Израиль, ООН, Василий Небензя, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Россия вернется к вопросу о санкциях против Израиля, заявил Небензя
Небензя: Россия в СБ ООН скоро вернется к вопросу о санкциях против Израиля