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ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон - РИА Новости, 18.04.2024
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18:44 18.04.2024 (обновлено: 18:54 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940880266.html
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон - РИА Новости, 18.04.2024
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон
Страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:44
2024-04-18T18:54
россия
евросоюз
в мире
франция
эммануэль макрон
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы единогласны в том, чтобы усилить санкции против России, а также усилить борьбу с обходом этих санкций", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Он отметил, что военная поддержка Украины, включая поставки боеприпасов и совместное производство оружия на украинской территории, остается приоритетом для Евросоюза.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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россия, евросоюз, в мире, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Санкции в отношении России
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон

Макрон: страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы единогласны в том, чтобы усилить санкции против России, а также усилить борьбу с обходом этих санкций", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Он отметил, что военная поддержка Украины, включая поставки боеприпасов и совместное производство оружия на украинской территории, остается приоритетом для Евросоюза.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
 
РоссияЕвросоюзВ миреФранцияЭммануэль МакронСанкции в отношении России
 
 
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