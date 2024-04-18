https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940880266.html

ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон

ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон - РИА Новости, 18.04.2024

ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон

Страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:44

2024-04-18T18:44

2024-04-18T18:54

россия

евросоюз

в мире

франция

эммануэль макрон

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы единогласны в том, чтобы усилить санкции против России, а также усилить борьбу с обходом этих санкций", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Он отметил, что военная поддержка Украины, включая поставки боеприпасов и совместное производство оружия на украинской территории, остается приоритетом для Евросоюза.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

россия

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии