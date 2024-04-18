https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940880266.html
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон - РИА Новости, 18.04.2024
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон
Страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:44
2024-04-18T18:44
2024-04-18T18:54
россия
евросоюз
в мире
франция
эммануэль макрон
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы единогласны в том, чтобы усилить санкции против России, а также усилить борьбу с обходом этих санкций", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Он отметил, что военная поддержка Украины, включая поставки боеприпасов и совместное производство оружия на украинской территории, остается приоритетом для Евросоюза.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Санкции в отношении России
ЕС единогласно поддерживает усиление санкций против России, заявил Макрон
Макрон: страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России