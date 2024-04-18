https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940849835.html

США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля

США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля - РИА Новости, 18.04.2024

США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля

США, как и анонсировали, в ответ на атаку Ирана против Израиля ввели санкции против 16 физических и двух юридических лиц, сообщил в четверг госдепартамент США. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:38

2024-04-18T16:38

2024-04-18T17:25

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США, как и анонсировали, в ответ на атаку Ирана против Израиля ввели санкции против 16 физических и двух юридических лиц, сообщил в четверг госдепартамент США."В ответ на беспрецедентную атаку Ирана по Израилю США предпринимают радикальные меры против причастных к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана, а также поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей стали страны и автомобильных компаний, связанных с находящимися под санкциями США Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и министерством обороны и поддержки вооруженных сил Ирана (MODAFL)", - говорится в сообщении госдепартамента.Как в свою очередь пояснило министерство финансов, формирующее санкционные списки, под ограничения попали производитель двигателей компания Oje Parvaz Mado Nafar Company, а также компания по обслуживанию используемых в беспилотниках малых самолетных двигателей ​​Aseman Pishraneh Co. Ltd, а также руководители обеих компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, израиль, государственный департамент сша, обострение ситуации между ираном и израилем, технологии