США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля
Госдеп: США расширили антииранские санкции в ответ на атаку против Израиля
© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США, как и анонсировали, в ответ на атаку Ирана против Израиля ввели санкции против 16 физических и двух юридических лиц, сообщил в четверг госдепартамент США.
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"В ответ на беспрецедентную атаку Ирана по Израилю США предпринимают радикальные меры против причастных к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана, а также поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей стали страны и автомобильных компаний, связанных с находящимися под санкциями США Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и министерством обороны и поддержки вооруженных сил Ирана (MODAFL)", - говорится в сообщении госдепартамента.
Как в свою очередь пояснило министерство финансов, формирующее санкционные списки, под ограничения попали производитель двигателей компания Oje Parvaz Mado Nafar Company, а также компания по обслуживанию используемых в беспилотниках малых самолетных двигателей Aseman Pishraneh Co. Ltd, а также руководители обеих компаний.