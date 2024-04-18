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США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля - РИА Новости, 18.04.2024
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16:38 18.04.2024 (обновлено: 17:25 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940849835.html
США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля
США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля - РИА Новости, 18.04.2024
США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля
США, как и анонсировали, в ответ на атаку Ирана против Израиля ввели санкции против 16 физических и двух юридических лиц, сообщил в четверг госдепартамент США. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:38
2024-04-18T17:25
в мире
сша
иран
израиль
государственный департамент сша
обострение ситуации между ираном и израилем
технологии
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США, как и анонсировали, в ответ на атаку Ирана против Израиля ввели санкции против 16 физических и двух юридических лиц, сообщил в четверг госдепартамент США."В ответ на беспрецедентную атаку Ирана по Израилю США предпринимают радикальные меры против причастных к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана, а также поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей стали страны и автомобильных компаний, связанных с находящимися под санкциями США Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и министерством обороны и поддержки вооруженных сил Ирана (MODAFL)", - говорится в сообщении госдепартамента.Как в свою очередь пояснило министерство финансов, формирующее санкционные списки, под ограничения попали производитель двигателей компания Oje Parvaz Mado Nafar Company, а также компания по обслуживанию используемых в беспилотниках малых самолетных двигателей ​​Aseman Pishraneh Co. Ltd, а также руководители обеих компаний.
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в мире, сша, иран, израиль, государственный департамент сша, обострение ситуации между ираном и израилем, технологии
В мире, США, Иран, Израиль, Государственный департамент США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Технологии
США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля

Госдеп: США расширили антииранские санкции в ответ на атаку против Израиля

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США, как и анонсировали, в ответ на атаку Ирана против Израиля ввели санкции против 16 физических и двух юридических лиц, сообщил в четверг госдепартамент США.
«
"В ответ на беспрецедентную атаку Ирана по Израилю США предпринимают радикальные меры против причастных к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана, а также поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей стали страны и автомобильных компаний, связанных с находящимися под санкциями США Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и министерством обороны и поддержки вооруженных сил Ирана (MODAFL)", - говорится в сообщении госдепартамента.
Как в свою очередь пояснило министерство финансов, формирующее санкционные списки, под ограничения попали производитель двигателей компания Oje Parvaz Mado Nafar Company, а также компания по обслуживанию используемых в беспилотниках малых самолетных двигателей ​​Aseman Pishraneh Co. Ltd, а также руководители обеих компаний.
Баннер с надписью на персидском языке Израиль слабее паутины в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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В миреСШАИранИзраильГосударственный департамент СШАОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемТехнологии
 
 
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