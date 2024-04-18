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Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России - РИА Новости, 18.04.2024
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05:08 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940701474.html
Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России
Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России - РИА Новости, 18.04.2024
Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России
Страны "Большой семерки" (G7) нацелены продолжать вводить санкции против России, в том числе, предпринимать дальнейшие шаги в рамках потолка цен на нефть,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T05:08
2024-04-18T05:08
россия
москва
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) нацелены продолжать вводить санкции против России, в том числе, предпринимать дальнейшие шаги в рамках потолка цен на нефть, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне. "Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций, а также противодействию попыткам уклоняться или обходить наши меры, в том числе, через действия против субъектов из третьих стран", - указано в распространенном релизе по итогам встречи на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. В G7 добавили, что продолжат разрабатывать механизмы для предотвращения поставок в Россию передовых материалов, технологий и оборудования, а также будут предпринимать дальнейшие шаги для снижения нефтегазовых доходов Москвы, в том числе, через механизм потолка цен на нефть. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
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россия, москва, вашингтон (штат), владимир путин, g7, мвф, всемирный банк
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Путин, G7, МВФ, Всемирный банк
Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России

Страны G7 заявили о намерении продолжать вводить санкции против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) нацелены продолжать вводить санкции против России, в том числе, предпринимать дальнейшие шаги в рамках потолка цен на нефть, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.
«
"Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций, а также противодействию попыткам уклоняться или обходить наши меры, в том числе, через действия против субъектов из третьих стран", - указано в распространенном релизе по итогам встречи на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Страны G7 раскрыли планы на замороженные российские активы
Вчера, 04:53
В G7 добавили, что продолжат разрабатывать механизмы для предотвращения поставок в Россию передовых материалов, технологий и оборудования, а также будут предпринимать дальнейшие шаги для снижения нефтегазовых доходов Москвы, в том числе, через механизм потолка цен на нефть.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Британия подняла вопрос о пересмотре потолка цен на российскую нефть
29 сентября 2023, 18:28
 
РоссияМоскваВашингтон (штат)Владимир ПутинG7МВФВсемирный банк
 
 
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