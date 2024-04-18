https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940701474.html

Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России

Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России - РИА Новости, 18.04.2024

Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России

Страны "Большой семерки" (G7) нацелены продолжать вводить санкции против России, в том числе, предпринимать дальнейшие шаги в рамках потолка цен на нефть,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:08

2024-04-18T05:08

2024-04-18T05:08

россия

москва

вашингтон (штат)

владимир путин

g7

мвф

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) нацелены продолжать вводить санкции против России, в том числе, предпринимать дальнейшие шаги в рамках потолка цен на нефть, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне. "Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций, а также противодействию попыткам уклоняться или обходить наши меры, в том числе, через действия против субъектов из третьих стран", - указано в распространенном релизе по итогам встречи на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. В G7 добавили, что продолжат разрабатывать механизмы для предотвращения поставок в Россию передовых материалов, технологий и оборудования, а также будут предпринимать дальнейшие шаги для снижения нефтегазовых доходов Москвы, в том числе, через механизм потолка цен на нефть. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

https://ria.ru/20230929/neft-1899531632.html

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россия, москва, вашингтон (штат), владимир путин, g7, мвф, всемирный банк