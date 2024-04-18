Рейтинг@Mail.ru
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 18.04.2024 (обновлено: 20:27 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sammit-1940901864.html
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс - РИА Новости, 18.04.2024
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:17
2024-04-18T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
вашингтон (штат)
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс. "Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_73:0:2025:1464_1920x0_80_0_0_e7cb3d9dc4347e557a22ebdeeaafdfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), Украина, НАТО
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс

НАТО: к саммиту в Вашингтоне не будет условий для приглашения Украины в альянс

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс.
«
"Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
15 февраля, 18:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВашингтон (штат)УкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала