https://ria.ru/20240418/sammit-1940901864.html

В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс

В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс - РИА Новости, 18.04.2024

В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:17

2024-04-18T20:17

2024-04-18T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

вашингтон (штат)

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс. "Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), украина, нато