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В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс - РИА Новости, 18.04.2024
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:17
2024-04-18T20:17
2024-04-18T20:27
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс. "Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне.
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в мире, вашингтон (штат), украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), Украина, НАТО
В НАТО заявили, что не видят условий для приглашения Украины в альянс
НАТО: к саммиту в Вашингтоне не будет условий для приглашения Украины в альянс