https://ria.ru/20240418/rzhd-1940704271.html

В РЖД оценили рост кибератак за 2024 год

В РЖД оценили рост кибератак за 2024 год - РИА Новости, 18.04.2024

В РЖД оценили рост кибератак за 2024 год

Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T06:16

2024-04-18T06:16

2024-04-18T06:16

технологии

россия

евгений чаркин

ржд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более 1 миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он. При этом в 2023 году количество кибератак выросло в четыре раза по отношению к уровню 2021 года. Чаркин отметил, что вектор и изощренность кибератак изменяется. Хакеры изобретают новые способы для атак. "Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний", - заключил Чаркин. Ранее холдинг сообщал, что по итогам 2023 года предотвратил более 4 миллионов атак. В конце прошлого года директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Дмитрий Скачков сообщал, что с начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций установлен повышенный желтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак, в отношении 10 организаций - критический красный уровень. Минтранс РФ организовал работу по повышению защищенности информационный инфраструктуры.

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html

https://ria.ru/20231114/khakerskie_ataki-1909181629.html

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технологии, россия, евгений чаркин, ржд