https://ria.ru/20240418/rzhd-1940704271.html
В РЖД оценили рост кибератак за 2024 год
В РЖД оценили рост кибератак за 2024 год - РИА Новости, 18.04.2024
В РЖД оценили рост кибератак за 2024 год
Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:16
2024-04-18T06:16
2024-04-18T06:16
технологии
россия
евгений чаркин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более 1 миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он. При этом в 2023 году количество кибератак выросло в четыре раза по отношению к уровню 2021 года. Чаркин отметил, что вектор и изощренность кибератак изменяется. Хакеры изобретают новые способы для атак. "Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний", - заключил Чаркин. Ранее холдинг сообщал, что по итогам 2023 года предотвратил более 4 миллионов атак. В конце прошлого года директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Дмитрий Скачков сообщал, что с начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций установлен повышенный желтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак, в отношении 10 организаций - критический красный уровень. Минтранс РФ организовал работу по повышению защищенности информационный инфраструктуры.
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html
https://ria.ru/20231114/khakerskie_ataki-1909181629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_20e6cb2e02acf8bb06d2acfa98b188cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, евгений чаркин, ржд
Технологии, Россия, Евгений Чаркин, РЖД
В РЖД оценили рост кибератак за 2024 год
Замглавы РЖД Чаркин: число кибератак в первом квартале 2024 года выросло на 5%
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более 1 миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.
При этом в 2023 году количество кибератак выросло в четыре раза по отношению к уровню 2021 года.
Чаркин отметил, что вектор и изощренность кибератак изменяется. Хакеры изобретают новые способы для атак.
"Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний", - заключил Чаркин.
Ранее холдинг сообщал, что по итогам 2023 года предотвратил более 4 миллионов атак.
В конце прошлого года директор департамента цифрового развития Минтранса РФ
Дмитрий Скачков сообщал, что с начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций установлен повышенный желтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак, в отношении 10 организаций - критический красный уровень. Минтранс РФ организовал работу по повышению защищенности информационный инфраструктуры.