https://ria.ru/20240418/rzhd-1940699287.html

РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис

РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2023 года зафиксировал рост количества бронирования отелей через свой онлайн-сервис на 86% к уровню 2022... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:11

2024-04-18T04:11

2024-04-18T04:11

россия

китай

белоруссия

евгений чаркин

ржд

снг

отдых в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2023 года зафиксировал рост количества бронирования отелей через свой онлайн-сервис на 86% к уровню 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Бронирование отелей с помощью нашей туристической витрины в 2023 году выросло на 86%. На старте проекта в ассортименте было лишь 60 тысяч отелей, а сейчас уже более 318 тысяч объектов размещения в России и еще в 12 странах", - сказал он. Чаркин отметил, что, кроме стран СНГ, на сервисе уже интегрировано более 100 тысяч объектов в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. При этом самыми популярными направлениям у путешественников в 2023 году были Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Абхазия. "На платформе есть различные категории средств размещения, в том числе глэмпинги для отдыха на природе с полноценным отельным обслуживанием и комнаты длительного отдыха на вокзалах в России. А также санатории и СПА-комплексы – уже около 800 объектов", - добавил Чаркин.

https://ria.ru/20240418/rzhd-1940697469.html

https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html

россия

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, белоруссия, евгений чаркин, ржд, снг, отдых в россии