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РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис - РИА Новости, 18.04.2024
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04:11 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940699287.html
РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис
РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2023 года зафиксировал рост количества бронирования отелей через свой онлайн-сервис на 86% к уровню 2022... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:11
2024-04-18T04:11
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2023 года зафиксировал рост количества бронирования отелей через свой онлайн-сервис на 86% к уровню 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Бронирование отелей с помощью нашей туристической витрины в 2023 году выросло на 86%. На старте проекта в ассортименте было лишь 60 тысяч отелей, а сейчас уже более 318 тысяч объектов размещения в России и еще в 12 странах", - сказал он. Чаркин отметил, что, кроме стран СНГ, на сервисе уже интегрировано более 100 тысяч объектов в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. При этом самыми популярными направлениям у путешественников в 2023 году были Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Абхазия. "На платформе есть различные категории средств размещения, в том числе глэмпинги для отдыха на природе с полноценным отельным обслуживанием и комнаты длительного отдыха на вокзалах в России. А также санатории и СПА-комплексы – уже около 800 объектов", - добавил Чаркин.
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940697469.html
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россия, китай, белоруссия, евгений чаркин, ржд, снг, отдых в россии
Россия, Китай, Белоруссия, Евгений Чаркин, РЖД, СНГ, отдых в России
РЖД зафиксировали рост количества бронирования отелей через онлайн-сервис

Замглавы РЖД Чаркин: бронирование отелей через онлайн-сервис выросло на 86%

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2023 года зафиксировал рост количества бронирования отелей через свой онлайн-сервис на 86% к уровню 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"Бронирование отелей с помощью нашей туристической витрины в 2023 году выросло на 86%. На старте проекта в ассортименте было лишь 60 тысяч отелей, а сейчас уже более 318 тысяч объектов размещения в России и еще в 12 странах", - сказал он.
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Чаркин отметил, что, кроме стран СНГ, на сервисе уже интегрировано более 100 тысяч объектов в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. При этом самыми популярными направлениям у путешественников в 2023 году были Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Абхазия.
"На платформе есть различные категории средств размещения, в том числе глэмпинги для отдыха на природе с полноценным отельным обслуживанием и комнаты длительного отдыха на вокзалах в России. А также санатории и СПА-комплексы – уже около 800 объектов", - добавил Чаркин.
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