https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694703.html
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе
РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:28
2024-04-18T02:28
2024-04-18T02:28
евгений чаркин
ржд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. По его словам, РЖД прорабатывают очень много технических интеграций с провайдерами и различные способы оплаты с банками. "В этом плане работаем практически со всеми. Если это надежно, безопасно, удобно, эффективно, то мы постепенно такой способ оплаты можем внедрить", - ответил он на вопрос, планируют ли РЖД внедрять оплату по биометрии в кассах. РЖД ранее анонсировали планы по проведению эксперимента по посадке в поезд по биометрии.
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694161.html
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евгений чаркин, ржд
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе
В РЖД пообещали подумать о введении оплаты покупки билета по биометрии на кассе
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
По его словам, РЖД прорабатывают очень много технических интеграций с провайдерами и различные способы оплаты с банками.
"В этом плане работаем практически со всеми. Если это надежно, безопасно, удобно, эффективно, то мы постепенно такой способ оплаты можем внедрить", - ответил он на вопрос, планируют ли РЖД внедрять оплату по биометрии в кассах.
РЖД ранее анонсировали планы по проведению эксперимента по посадке в поезд по биометрии.