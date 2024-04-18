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РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе - РИА Новости, 18.04.2024
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02:28 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694703.html
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе
РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:28
2024-04-18T02:28
евгений чаркин
ржд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. По его словам, РЖД прорабатывают очень много технических интеграций с провайдерами и различные способы оплаты с банками. "В этом плане работаем практически со всеми. Если это надежно, безопасно, удобно, эффективно, то мы постепенно такой способ оплаты можем внедрить", - ответил он на вопрос, планируют ли РЖД внедрять оплату по биометрии в кассах. РЖД ранее анонсировали планы по проведению эксперимента по посадке в поезд по биометрии.
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694161.html
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евгений чаркин, ржд
Евгений Чаркин, РЖД
РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе

В РЖД пообещали подумать о введении оплаты покупки билета по биометрии на кассе

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
По его словам, РЖД прорабатывают очень много технических интеграций с провайдерами и различные способы оплаты с банками.
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"В этом плане работаем практически со всеми. Если это надежно, безопасно, удобно, эффективно, то мы постепенно такой способ оплаты можем внедрить", - ответил он на вопрос, планируют ли РЖД внедрять оплату по биометрии в кассах.
РЖД ранее анонсировали планы по проведению эксперимента по посадке в поезд по биометрии.
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Евгений ЧаркинРЖД
 
 
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