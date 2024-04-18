https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694703.html

РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе

РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии на кассе

РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:28

2024-04-18T02:28

2024-04-18T02:28

евгений чаркин

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132735/72/1327357222_116:0:3757:2048_1920x0_80_0_0_c2033d552d56c23149bc2e5195b2c88e.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД подумают о введении оплаты покупки билета на поезд по биометрии на кассе, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. По его словам, РЖД прорабатывают очень много технических интеграций с провайдерами и различные способы оплаты с банками. "В этом плане работаем практически со всеми. Если это надежно, безопасно, удобно, эффективно, то мы постепенно такой способ оплаты можем внедрить", - ответил он на вопрос, планируют ли РЖД внедрять оплату по биометрии в кассах. РЖД ранее анонсировали планы по проведению эксперимента по посадке в поезд по биометрии.

https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694161.html

https://ria.ru/20231226/tsbt-1918142057.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений чаркин, ржд