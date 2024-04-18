https://ria.ru/20240418/rzhd-1940689324.html

РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение

РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение

РЖД хотят создать новое мобильное суперприложение - SuperApp (суперапп) с множеством функций, где, помимо традиционной продажи билетов, будут услуги в поезде и... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T00:52

2024-04-18T00:52

2024-04-18T01:04

евгений чаркин

ржд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД хотят создать новое мобильное суперприложение - SuperApp (суперапп) с множеством функций, где, помимо традиционной продажи билетов, будут услуги в поезде и на вокзалах, а также сервисы партнеров компании, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. Суперапп – это единая цифровая платформа, приложение, которое может представлять много услуг и функций. РЖД имеют мобильное приложение по продаже билетов для Android. Аналогичное приложение для iOS в начале декабря 2023 года было удалено из App Store, но уже установленные продолжают работать. РЖД на днях запустили веб-приложение (PWA-версия сайта). "В дальнейшем мы хотим сделать многофункциональное мобильное суперприложение для нашей экосистемы – так называемый суперапп", - сообщил Чаркин. По его словам, это позволит связать все электронные сервисы. "Продажи билетов, включая мультимодальные билеты на разные виды транспорта, туристические продукты, услуги в поезде, на вокзалах, сервисы наших партнеров... Это будет единая цифровая платформа, и пользователь, заходя в одно окно, сможет воспользоваться всеми необходимыми услугами, легко переходя по нужным разделам", - пояснил замглавы РЖД. Также, продолжил он, планируется персонализация предложений каждому пассажиру на основе опыта коммуникации с ним.

https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html

https://ria.ru/20231201/rzhd-1913229882.html

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евгений чаркин, ржд