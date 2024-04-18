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РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение - РИА Новости, 18.04.2024
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00:52 18.04.2024 (обновлено: 01:04 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940689324.html
РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение
РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение
РЖД хотят создать новое мобильное суперприложение - SuperApp (суперапп) с множеством функций, где, помимо традиционной продажи билетов, будут услуги в поезде и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T00:52
2024-04-18T01:04
евгений чаркин
ржд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД хотят создать новое мобильное суперприложение - SuperApp (суперапп) с множеством функций, где, помимо традиционной продажи билетов, будут услуги в поезде и на вокзалах, а также сервисы партнеров компании, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. Суперапп – это единая цифровая платформа, приложение, которое может представлять много услуг и функций. РЖД имеют мобильное приложение по продаже билетов для Android. Аналогичное приложение для iOS в начале декабря 2023 года было удалено из App Store, но уже установленные продолжают работать. РЖД на днях запустили веб-приложение (PWA-версия сайта). "В дальнейшем мы хотим сделать многофункциональное мобильное суперприложение для нашей экосистемы – так называемый суперапп", - сообщил Чаркин. По его словам, это позволит связать все электронные сервисы. "Продажи билетов, включая мультимодальные билеты на разные виды транспорта, туристические продукты, услуги в поезде, на вокзалах, сервисы наших партнеров... Это будет единая цифровая платформа, и пользователь, заходя в одно окно, сможет воспользоваться всеми необходимыми услугами, легко переходя по нужным разделам", - пояснил замглавы РЖД. Также, продолжил он, планируется персонализация предложений каждому пассажиру на основе опыта коммуникации с ним.
https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html
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евгений чаркин, ржд
Евгений Чаркин, РЖД
РЖД планируют создать новое мобильное суперприложение

РЖД хотят создать новое мобильное приложение SuperApp с множеством функций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД хотят создать новое мобильное суперприложение - SuperApp (суперапп) с множеством функций, где, помимо традиционной продажи билетов, будут услуги в поезде и на вокзалах, а также сервисы партнеров компании, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
Суперапп – это единая цифровая платформа, приложение, которое может представлять много услуг и функций. РЖД имеют мобильное приложение по продаже билетов для Android. Аналогичное приложение для iOS в начале декабря 2023 года было удалено из App Store, но уже установленные продолжают работать. РЖД на днях запустили веб-приложение (PWA-версия сайта).
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"В дальнейшем мы хотим сделать многофункциональное мобильное суперприложение для нашей экосистемы – так называемый суперапп", - сообщил Чаркин.
По его словам, это позволит связать все электронные сервисы. "Продажи билетов, включая мультимодальные билеты на разные виды транспорта, туристические продукты, услуги в поезде, на вокзалах, сервисы наших партнеров... Это будет единая цифровая платформа, и пользователь, заходя в одно окно, сможет воспользоваться всеми необходимыми услугами, легко переходя по нужным разделам", - пояснил замглавы РЖД.
Также, продолжил он, планируется персонализация предложений каждому пассажиру на основе опыта коммуникации с ним.
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Евгений ЧаркинРЖД
 
 
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