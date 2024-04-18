https://ria.ru/20240418/rospotrebnadzor-1940800328.html

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков - РИА Новости, 18.04.2024

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков

Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах России на фоне паводков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:14

2024-04-18T14:14

2024-04-18T14:14

здоровье - общество

курганская область

россия

томская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах России на фоне паводков, сообщила пресс-служба ведомства. "В Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный мониторинг качества воды из систем централизованного водоснабжения, контроль за организацией питания и питьевым режимом, условиями пребывания людей в ПВР, проведение дезинфекции на территориях, освободившихся от воды",- говорится в сообщении. Так, в Оренбургской области исследовано свыше 5,6 тысяч проб воды на всех этапах водоподготовки, уточнили в пресс-службе. Продолжается вакцинация населения от гепатита А, привито более 42,5 тысяч граждан, добавили в Роспотребнадзоре. В Курганской области для исследования воды отобрано более 600 проб из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, вода соответствует установленным требованиям, пояснили в пресс-службе. Против вирусного гепатита А в Курганской области привиты около 7 тысяч человек. В Тюменской области специалисты Роспотребнадзора контролируют условия пребывания граждан в пунктах временного размещения в городах Ишиме и Ялуторовске, Казанском, Ишимском, Упоровском муниципальных районах, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938344856.html

курганская область

россия

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, курганская область, россия, томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024