Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков
Роспотребнадзор контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗатопленный вследствие паводка микрорайон Вороновка в Кургане. Стоп-кадр видео
Затопленный вследствие паводка микрорайон Вороновка в Кургане. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах России на фоне паводков, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный мониторинг качества воды из систем централизованного водоснабжения, контроль за организацией питания и питьевым режимом, условиями пребывания людей в ПВР, проведение дезинфекции на территориях, освободившихся от воды",- говорится в сообщении.
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Так, в Оренбургской области исследовано свыше 5,6 тысяч проб воды на всех этапах водоподготовки, уточнили в пресс-службе. Продолжается вакцинация населения от гепатита А, привито более 42,5 тысяч граждан, добавили в Роспотребнадзоре.
В Курганской области для исследования воды отобрано более 600 проб из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, вода соответствует установленным требованиям, пояснили в пресс-службе. Против вирусного гепатита А в Курганской области привиты около 7 тысяч человек.
В Тюменской области специалисты Роспотребнадзора контролируют условия пребывания граждан в пунктах временного размещения в городах Ишиме и Ялуторовске, Казанском, Ишимском, Упоровском муниципальных районах, отметили в пресс-службе.