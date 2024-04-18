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Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков - РИА Новости, 18.04.2024
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14:14 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rospotrebnadzor-1940800328.html
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков - РИА Новости, 18.04.2024
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков
Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах России на фоне паводков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:14
2024-04-18T14:14
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курганская область
россия
томская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах России на фоне паводков, сообщила пресс-служба ведомства. "В Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный мониторинг качества воды из систем централизованного водоснабжения, контроль за организацией питания и питьевым режимом, условиями пребывания людей в ПВР, проведение дезинфекции на территориях, освободившихся от воды",- говорится в сообщении. Так, в Оренбургской области исследовано свыше 5,6 тысяч проб воды на всех этапах водоподготовки, уточнили в пресс-службе. Продолжается вакцинация населения от гепатита А, привито более 42,5 тысяч граждан, добавили в Роспотребнадзоре. В Курганской области для исследования воды отобрано более 600 проб из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, вода соответствует установленным требованиям, пояснили в пресс-службе. Против вирусного гепатита А в Курганской области привиты около 7 тысяч человек. В Тюменской области специалисты Роспотребнадзора контролируют условия пребывания граждан в пунктах временного размещения в городах Ишиме и Ялуторовске, Казанском, Ишимском, Упоровском муниципальных районах, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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здоровье - общество, курганская область, россия, томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024
Здоровье - Общество, Курганская область, Россия, Томская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в зоне паводков

Роспотребнадзор контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗатопленный вследствие паводка микрорайон Вороновка в Кургане. Стоп-кадр видео
Затопленный вследствие паводка микрорайон Вороновка в Кургане. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Затопленный вследствие паводка микрорайон Вороновка в Кургане. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах России на фоне паводков, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный мониторинг качества воды из систем централизованного водоснабжения, контроль за организацией питания и питьевым режимом, условиями пребывания людей в ПВР, проведение дезинфекции на территориях, освободившихся от воды",- говорится в сообщении.
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Так, в Оренбургской области исследовано свыше 5,6 тысяч проб воды на всех этапах водоподготовки, уточнили в пресс-службе. Продолжается вакцинация населения от гепатита А, привито более 42,5 тысяч граждан, добавили в Роспотребнадзоре.
В Курганской области для исследования воды отобрано более 600 проб из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, вода соответствует установленным требованиям, пояснили в пресс-службе. Против вирусного гепатита А в Курганской области привиты около 7 тысяч человек.
В Тюменской области специалисты Роспотребнадзора контролируют условия пребывания граждан в пунктах временного размещения в городах Ишиме и Ялуторовске, Казанском, Ишимском, Упоровском муниципальных районах, отметили в пресс-службе.
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Здоровье - ОбществоКурганская областьРоссияТомская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наводнения в России — 2024
 
 
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