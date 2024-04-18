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Умер режиссер Александр Пономарев

Умер режиссер Александр Пономарев - РИА Новости, 18.04.2024

Умер режиссер Александр Пономарев

Режиссер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ). РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:53

2024-04-18T15:53

2024-04-18T17:51

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Режиссер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ). "Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев", - говорится в сообщении. В театре добавили, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Коллеги отмечают, что Пономарев обладал удивительной способностью "слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую говорил". "Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова. Режиссер той самой "Победы над солнцем" Крученых, которая принесла нашему театру первую премию "Золотая маска" в номинации "Новация" (1999), "Шамана и Снегурочки" по пьесам Островского и Хлебникова (1999), "Великанов и козявок" по Хармсу, Чуковскому и Маршаку (2001), чудесной "Тани" Арбузова (2003), пронзительного спектакля "Любовь и смерть Зинаиды Райх" по пьесе Семеновского (2018) и яркой "Блохи" Замятина (2021)", - подчеркнули в РАМТе. Он выпустил более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, России и за рубежом, создал театр-студию "Чет-нечет" (при "Творческих мастерских").

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москва, россия, александр пономарев