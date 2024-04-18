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Умер режиссер Федор Петрухин

Умер режиссер Федор Петрухин - РИА Новости, 18.04.2024

Умер режиссер Федор Петрухин

Режиссер Федор Петрухин скончался в возрасте 72 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:20

2024-04-18T15:20

2024-04-18T15:48

россия

ссср

ролан быков

высшие курсы сценаристов и режиссеров

культура

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Режиссер Федор Петрухин скончался в возрасте 72 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России. "На 73-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Федора Федоровича Петрухина (04.01.1952 — 18.04.2024)", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров выразили соболезнования близким режиссера. Петрухин в 1989 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, режиссерское отделение, мастерскую Ролана Быкова. В 1991 году он дебютировал в качестве режиссера-постановщика фильма "Дина". Петрухин снял фильмы "На Муромской дорожке", "День Победы", "Кензели", "Подсолнух", телевизионные сериалы "Новая жизнь сыщика Гурова", "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение", "Одиссея сыщика Гурова", а также документальный фильм "Курсанты Кремля".

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россия, ссср, ролан быков, высшие курсы сценаристов и режиссеров