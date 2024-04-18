https://ria.ru/20240418/remont-1940862608.html

Около 800 км автодорог отремонтируют в Челябинской области в 2024 году

Около 800 км автодорог отремонтируют в Челябинской области в 2024 году - РИА Новости, 18.04.2024

Около 800 км автодорог отремонтируют в Челябинской области в 2024 году

Около 800 километров автодорог отремонтируют и построят в Челябинской области в 2024 году, это будет рекордный показатель за все время, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:36

2024-04-18T17:36

2024-04-18T17:36

челябинская область

челябинск

чебаркуль

алексей текслер

андрей ксензов

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Около 800 километров автодорог отремонтируют и построят в Челябинской области в 2024 году, это будет рекордный показатель за все время, сообщил в четверг глава региона Алексей Текслер. Текслер 18 апреля провел инспекцию дорог в Челябинске, о плохом состоянии которых сообщили жители города в социальных сетях. "Дороги - одно из приоритетных направлений. Последние годы уделяем значительное внимание им. У нас есть региональный проект "Дорожный рывок". Финансирование из года в год увеличиваем. Этот год в целом, если смотреть по региону, - это порядка 800 километров. Это большой, существенно значимый объем. По деньгам - это больше, чем в прошлом году", - сказал он журналистам после мероприятия. Он отметил, что по Челябинску в этом году планы также выше, чем в прошлом году. "Если считать в квадратных метрах, то это больше 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна, ремонта и нового строительства. Это будет рекорд за все время. Больше 50 улиц и дорог в планах", - добавил он. Ремонты дорог будут проходить во всех муниципалитетах области, сказал он. Также Текслер сообщил, что все сообщения из соцсетей, где говорилось о проблемных дорогах, взяты в работу. "Мы договорились с министерством дорожного хозяйства, с администрацией города – все дороги, которые были заявлены в социальных сетях как проблемные, будут отремонтированы. Там, где необходим капитальный ремонт, он будет проведен после проектирования", - отметил глава региона. Кроме того, по просьбам жителей в этом году принято решение выделить дополнительные ресурсы на ремонты внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий, ремонтироваться будут и трамвайные переезды, пояснил глава региона. "В этом году запланирован значительный объем работ, рекордный, таких объемов не было. Будем продолжать приводить Челябинск в порядок, значительные планы у нас по всем муниципалитетам, потому что большая часть дорожного фонда уходит им. Продолжим реализацию крупных региональных и федеральных объектов. Завершим к концу лета участок между Чебаркулем и Миассом, продолжим работу на М5", – добавил Текслер. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев пояснил, что по Челябинску в планах порядка 50 объектов. "Мы выходим на цифру прошлого года, даже больше… По всем дорогам, по которым были обращения,… решения уже приняты, они включены в план. За счет внутренних резервов будут сделаны в этом году. Они не очень сложные, до сентября их можно сделать. Ни одна дорога не останется без внимания. И по всему списку мы пройдемся независимо от плана, который мы сформировали", - уточнил он журналистам. По словам замглавы по дорожному хозяйству администрации Челябинска Андрея Ксензова, обследовали дорогу на улицах Камышовая и Салтыкова, Железнодорожная, которая давно не ремонтировалась - полотно и тротуарная часть пришли в негодность. "Здесь предполагается участок от Троицкого тракта до улицы Карпинского полностью провести ремонт, с обустройством. И выйти с Карпинского по Салтыкова на участок с Железнодорожной, который тоже в неудовлетворительном состоянии… Оценка предварительного финансирования есть", - сказал он в ходе объезда дорог в Челябинске.

https://ria.ru/20240418/chelyabinsk-1940812783.html

https://ria.ru/20240416/ekoforum-1940368036.html

челябинск

чебаркуль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, чебаркуль, алексей текслер, андрей ксензов