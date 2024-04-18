https://ria.ru/20240418/reka-1940905024.html
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти - РИА Новости, 18.04.2024
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти
Паводковая ситуация в селе Кушкуль у Оренбурга остаётся напряжённой, уровень реки Сакмара может вырасти ещё на 50 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:30
2024-04-18T20:30
2024-04-18T20:30
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Паводковая ситуация в селе Кушкуль у Оренбурга остаётся напряжённой, уровень реки Сакмара может вырасти ещё на 50 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своём Telegram-канале. "Сегодня, 18 апреля, напряженной остается ситуация в поселке Кушкуль. Уровень реки Сакмара повышается. На дамбе провели дополнительные работы по отсыпке грунта. Синоптики прогнозируют поднятие уровня воды еще на 50 см. Запас дамбы более метра",- написал он. Салмин попросил жителей района собрать документы, ценности и быть готовыми покинуть дома, если вода продолжит прибывать.
https://ria.ru/20240415/meriya-1940047446.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти
Мэр Салмин: река Сакмара у оренбургского села Кушкуль может вырасти еще на 50 см