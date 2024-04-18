Рейтинг@Mail.ru
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/reka-1940905024.html
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти - РИА Новости, 18.04.2024
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти
Паводковая ситуация в селе Кушкуль у Оренбурга остаётся напряжённой, уровень реки Сакмара может вырасти ещё на 50 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:30
2024-04-18T20:30
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932353_0:0:1726:971_1920x0_80_0_0_3c76808e7f865512b0dd15e5fd170d9e.jpg
УФА, 18 апр - РИА Новости. Паводковая ситуация в селе Кушкуль у Оренбурга остаётся напряжённой, уровень реки Сакмара может вырасти ещё на 50 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своём Telegram-канале. "Сегодня, 18 апреля, напряженной остается ситуация в поселке Кушкуль. Уровень реки Сакмара повышается. На дамбе провели дополнительные работы по отсыпке грунта. Синоптики прогнозируют поднятие уровня воды еще на 50 см. Запас дамбы более метра",- написал он. Салмин попросил жителей района собрать документы, ценности и быть готовыми покинуть дома, если вода продолжит прибывать.
https://ria.ru/20240415/meriya-1940047446.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932353_0:0:1296:971_1920x0_80_0_0_34f6fe508afb13dbc1e74eba35fd6bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти

Мэр Салмин: река Сакмара у оренбургского села Кушкуль может вырасти еще на 50 см

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 18 апр - РИА Новости. Паводковая ситуация в селе Кушкуль у Оренбурга остаётся напряжённой, уровень реки Сакмара может вырасти ещё на 50 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своём Telegram-канале.
«
"Сегодня, 18 апреля, напряженной остается ситуация в поселке Кушкуль. Уровень реки Сакмара повышается. На дамбе провели дополнительные работы по отсыпке грунта. Синоптики прогнозируют поднятие уровня воды еще на 50 см. Запас дамбы более метра",- написал он.
Салмин попросил жителей района собрать документы, ценности и быть готовыми покинуть дома, если вода продолжит прибывать.
Фонари на затопленной набережной в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1171 сантиметров
15 апреля, 06:46
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала