https://ria.ru/20240418/reka-1940905024.html

Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти

Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти - РИА Новости, 18.04.2024

Река Сакмара у села Кушкуль может еще вырасти, сообщили власти

Паводковая ситуация в селе Кушкуль у Оренбурга остаётся напряжённой, уровень реки Сакмара может вырасти ещё на 50 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:30

2024-04-18T20:30

2024-04-18T20:30

оренбург

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932353_0:0:1726:971_1920x0_80_0_0_3c76808e7f865512b0dd15e5fd170d9e.jpg

УФА, 18 апр - РИА Новости. Паводковая ситуация в селе Кушкуль у Оренбурга остаётся напряжённой, уровень реки Сакмара может вырасти ещё на 50 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своём Telegram-канале. "Сегодня, 18 апреля, напряженной остается ситуация в поселке Кушкуль. Уровень реки Сакмара повышается. На дамбе провели дополнительные работы по отсыпке грунта. Синоптики прогнозируют поднятие уровня воды еще на 50 см. Запас дамбы более метра",- написал он. Салмин попросил жителей района собрать документы, ценности и быть готовыми покинуть дома, если вода продолжит прибывать.

https://ria.ru/20240415/meriya-1940047446.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024