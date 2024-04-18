https://ria.ru/20240418/rbk-1940692957.html

СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь

СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь

Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:53

2024-04-18T01:53

2024-04-18T02:31

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

рбк (медиагруппа)

институт русского языка имени пушкина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу ведомства.Как говорится в материале, Рособрнадзор считает такую проверку в рамках экзамена целесообразной.В ведомстве отметили, что мигранты, находясь в России и попадая в разные жизненные ситуации, должны иметь возможность поддерживать устную коммуникацию с жителями страны. Однако сейчас проверки устной речи нет в экзамене при получении разрешения на работу или патента.Чтобы такая практика появилась, необходимо внести поправки в положение об экзамене по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ, отметили в Рособрнадзоре.Рособрнадзор 16 апреля объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче сертификата мигрантам Российскому университету дружбы народов, Институту русского языка имени Пушкина и другим вузам.

https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), рбк (медиагруппа), институт русского языка имени пушкина