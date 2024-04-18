https://ria.ru/20240418/rbk-1940692957.html
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь
Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:53
2024-04-18T01:53
2024-04-18T02:31
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
рбк (медиагруппа)
институт русского языка имени пушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/91/1506769109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78914ba5a9f95bfd37f59da83d4822c7.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу ведомства.Как говорится в материале, Рособрнадзор считает такую проверку в рамках экзамена целесообразной.В ведомстве отметили, что мигранты, находясь в России и попадая в разные жизненные ситуации, должны иметь возможность поддерживать устную коммуникацию с жителями страны. Однако сейчас проверки устной речи нет в экзамене при получении разрешения на работу или патента.Чтобы такая практика появилась, необходимо внести поправки в положение об экзамене по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ, отметили в Рособрнадзоре.Рособрнадзор 16 апреля объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче сертификата мигрантам Российскому университету дружбы народов, Институту русского языка имени Пушкина и другим вузам.
https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/91/1506769109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbdb05948663d46a1d064d5f0f00bb7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), рбк (медиагруппа), институт русского языка имени пушкина
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), РБК (медиагруппа), Институт русского языка имени Пушкина
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь
РБК: Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для мигрантов