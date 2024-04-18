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СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь - РИА Новости, 18.04.2024
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01:53 18.04.2024 (обновлено: 02:31 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/rbk-1940692957.html
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь
Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:53
2024-04-18T02:31
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
рбк (медиагруппа)
институт русского языка имени пушкина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу ведомства.Как говорится в материале, Рособрнадзор считает такую проверку в рамках экзамена целесообразной.В ведомстве отметили, что мигранты, находясь в России и попадая в разные жизненные ситуации, должны иметь возможность поддерживать устную коммуникацию с жителями страны. Однако сейчас проверки устной речи нет в экзамене при получении разрешения на работу или патента.Чтобы такая практика появилась, необходимо внести поправки в положение об экзамене по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ, отметили в Рособрнадзоре.Рособрнадзор 16 апреля объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче сертификата мигрантам Российскому университету дружбы народов, Институту русского языка имени Пушкина и другим вузам.
https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), рбк (медиагруппа), институт русского языка имени пушкина
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), РБК (медиагруппа), Институт русского языка имени Пушкина
СМИ: на экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь

РБК: Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для мигрантов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабота Центра содействия мигрантам в Волгограде
Работа Центра содействия мигрантам в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Работа Центра содействия мигрантам в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу ведомства.
Как говорится в материале, Рособрнадзор считает такую проверку в рамках экзамена целесообразной.
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В ведомстве отметили, что мигранты, находясь в России и попадая в разные жизненные ситуации, должны иметь возможность поддерживать устную коммуникацию с жителями страны. Однако сейчас проверки устной речи нет в экзамене при получении разрешения на работу или патента.
Чтобы такая практика появилась, необходимо внести поправки в положение об экзамене по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ, отметили в Рособрнадзоре.
Рособрнадзор 16 апреля объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче сертификата мигрантам Российскому университету дружбы народов, Институту русского языка имени Пушкина и другим вузам.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РБК (медиагруппа)Институт русского языка имени Пушкина
 
 
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