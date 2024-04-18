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Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/pvo-1940797835.html
Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине
Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине - РИА Новости, 18.04.2024
Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас в ЕС формируется коалиция стран за лидерством Германии для передачи систем ПВО Patriot Украине. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:04
2024-04-18T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
гитанас науседа
литва
евросоюз
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вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас в ЕС формируется коалиция стран за лидерством Германии для передачи систем ПВО Patriot Украине. "То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии - это системы ПВО, это Patriot (для Украины - ред.). Скажем так, создается коалиция систем ПВО. Конечно, ее контуры пока трудно определить, но я сам лично поздравил вчера канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он очень вовремя взял на себя лидерство", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита ЕС. По его мнению, страны ЕС "сейчас способны передать хотя бы те семь установок", о которых говорил Владимир Зеленский, при этом, "если выяснится, что их есть больше, то Украине нужно гораздо больше". Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что такая коалиция может действовать подобно чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. "Если мы не можем найти внутри ЕС то, что нужно для Украины, мы можем купить это вне ЕС. Это делает нас более гибкими", - сказала она. После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии. Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
https://ria.ru/20240413/bouz-1939839653.html
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в мире, украина, гитанас науседа, литва, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Гитанас Науседа, Литва, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине

Науседа: в Евросоюзе формируется коалиция для передачи систем Patriot Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас в ЕС формируется коалиция стран за лидерством Германии для передачи систем ПВО Patriot Украине.
"То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии - это системы ПВО, это Patriot (для Украины - ред.). Скажем так, создается коалиция систем ПВО. Конечно, ее контуры пока трудно определить, но я сам лично поздравил вчера канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он очень вовремя взял на себя лидерство", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита ЕС.
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По его мнению, страны ЕС "сейчас способны передать хотя бы те семь установок", о которых говорил Владимир Зеленский, при этом, "если выяснится, что их есть больше, то Украине нужно гораздо больше".
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что такая коалиция может действовать подобно чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. "Если мы не можем найти внутри ЕС то, что нужно для Украины, мы можем купить это вне ЕС. Это делает нас более гибкими", - сказала она.
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После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.
Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГитанас НауседаЛитваЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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