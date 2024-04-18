https://ria.ru/20240418/pvo-1940797835.html

Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине

Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине - РИА Новости, 18.04.2024

Президент Литвы анонсировал коалицию для передачи систем ПВО Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас в ЕС формируется коалиция стран за лидерством Германии для передачи систем ПВО Patriot Украине. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:04

2024-04-18T14:04

2024-04-18T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас в ЕС формируется коалиция стран за лидерством Германии для передачи систем ПВО Patriot Украине. "То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии - это системы ПВО, это Patriot (для Украины - ред.). Скажем так, создается коалиция систем ПВО. Конечно, ее контуры пока трудно определить, но я сам лично поздравил вчера канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он очень вовремя взял на себя лидерство", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита ЕС. По его мнению, страны ЕС "сейчас способны передать хотя бы те семь установок", о которых говорил Владимир Зеленский, при этом, "если выяснится, что их есть больше, то Украине нужно гораздо больше". Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что такая коалиция может действовать подобно чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. "Если мы не можем найти внутри ЕС то, что нужно для Украины, мы можем купить это вне ЕС. Это делает нас более гибкими", - сказала она. После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии. Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, гитанас науседа, литва, евросоюз, нато, вооруженные силы украины