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Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан - РИА Новости, 18.04.2024
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17:42 18.04.2024 (обновлено: 17:45 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/putin-1940864198.html
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан - РИА Новости, 18.04.2024
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан
Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:42
2024-04-18T17:45
общество
владимир путин
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Аксеновым."Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", - сказал он."Хотя решать эту задачу, конечно, можно только комплексно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230823/sotssfera-1891633626.html
республика крым
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общество, владимир путин, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
Общество, Владимир Путин, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан

Путин назвал рост доходов граждан задачей, которая стоит перед Россией и Крымом

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Аксеновым.
"Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", - сказал он.
"Хотя решать эту задачу, конечно, можно только комплексно", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин назвал скромные доходы и рост цен главными проблемами соцсферы в ЛНР
23 августа 2023, 01:51
 
ОбществоВладимир ПутинРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)
 
 
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