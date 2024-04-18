https://ria.ru/20240418/putin-1940864198.html

Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан

Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан - РИА Новости, 18.04.2024

Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан

Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:42

2024-04-18T17:42

2024-04-18T17:45

общество

владимир путин

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_2fa23f819a059198c55bab69e0edf18a.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Аксеновым."Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", - сказал он."Хотя решать эту задачу, конечно, можно только комплексно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230823/sotssfera-1891633626.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)