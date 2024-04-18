https://ria.ru/20240418/putin-1940864198.html
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан - РИА Новости, 18.04.2024
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан
Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:42
2024-04-18T17:42
2024-04-18T17:45
общество
владимир путин
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_2fa23f819a059198c55bab69e0edf18a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Аксеновым."Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", - сказал он."Хотя решать эту задачу, конечно, можно только комплексно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230823/sotssfera-1891633626.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b957becae1dd03a9a853935ad795521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
Общество, Владимир Путин, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан
Путин назвал рост доходов граждан задачей, которая стоит перед Россией и Крымом
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Аксеновым.
"Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", - сказал он.
"Хотя решать эту задачу, конечно, можно только комплексно", - добавил Путин.