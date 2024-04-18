https://ria.ru/20240418/putin-1940779573.html

Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения

Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения - РИА Новости, 18.04.2024

Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения

Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который вышел на работу, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:08

2024-04-18T13:08

2024-04-18T13:23

политика

россия

мурманская область

дмитрий песков

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который вышел на работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков рассказал журналистам, что в четверг президент работает в Ново-Огарево, займется региональными делами."Акцент на региональных делах. У президента сегодня будет видеоконференцсвязь с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу. Все ему желали скорейшего выздоровления. Вот сегодня он будет разговаривать с президентом", - сказал Песков журналистам."Также будет ВКС с Аксеновым, крымским руководителем, главой республики Крым", - добавил Песков. Песков уточнил, что и Крым, и Мурманская область чрезвычайно важны, каждый имеет свою специфику. "Состоится серьезный разговор", - добавил он. По словам Пескова, у Путина в четверг планируются также рабочие встречи в закрытом режиме.Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис 12 апреля сообщал, что уже выписан из больницы, находится дома и идет на поправку.

https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html

https://ria.ru/20240418/putin-1940775010.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940399070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, мурманская область, дмитрий песков, владимир путин, сергей аксенов (политик), воздушно-космические силы россии