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Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения - РИА Новости, 18.04.2024
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13:08 18.04.2024 (обновлено: 13:23 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/putin-1940779573.html
Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения
Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения - РИА Новости, 18.04.2024
Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения
Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который вышел на работу, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:08
2024-04-18T13:23
политика
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мурманская область
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который вышел на работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков рассказал журналистам, что в четверг президент работает в Ново-Огарево, займется региональными делами."Акцент на региональных делах. У президента сегодня будет видеоконференцсвязь с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу. Все ему желали скорейшего выздоровления. Вот сегодня он будет разговаривать с президентом", - сказал Песков журналистам."Также будет ВКС с Аксеновым, крымским руководителем, главой республики Крым", - добавил Песков. Песков уточнил, что и Крым, и Мурманская область чрезвычайно важны, каждый имеет свою специфику. "Состоится серьезный разговор", - добавил он. По словам Пескова, у Путина в четверг планируются также рабочие встречи в закрытом режиме.Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис 12 апреля сообщал, что уже выписан из больницы, находится дома и идет на поправку.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
https://ria.ru/20240418/putin-1940775010.html
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политика, россия, мурманская область, дмитрий песков, владимир путин, сергей аксенов (политик), воздушно-космические силы россии
Политика, Россия, Мурманская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Воздушно-космические силы России
Путин пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения

Путин по видеосвязи пообщается с Чибисом, который вышел на работу после ранения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который вышел на работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал журналистам, что в четверг президент работает в Ново-Огарево, займется региональными делами.
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
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"Акцент на региональных делах. У президента сегодня будет видеоконференцсвязь с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу. Все ему желали скорейшего выздоровления. Вот сегодня он будет разговаривать с президентом", - сказал Песков журналистам.
"Также будет ВКС с Аксеновым, крымским руководителем, главой республики Крым", - добавил Песков.
Песков уточнил, что и Крым, и Мурманская область чрезвычайно важны, каждый имеет свою специфику. "Состоится серьезный разговор", - добавил он.
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По словам Пескова, у Путина в четверг планируются также рабочие встречи в закрытом режиме.
Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис 12 апреля сообщал, что уже выписан из больницы, находится дома и идет на поправку.
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ПолитикаРоссияМурманская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Воздушно-космические силы России
 
 
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