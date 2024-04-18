https://ria.ru/20240418/putin-1940775010.html
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора - РИА Новости, 18.04.2024
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора
Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, прокомментировал пресс-секретарь... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:01
2024-04-18T13:01
2024-04-18T18:17
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критику в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора.Один из журналистов задал вопрос, часто ли президенту приходится "ставить на место" глав регионов, министерств, ведомств, когда он говорит с ними. "Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен", — сказал Песков журналистам.Глава государства в среду проводил совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались "самые упертые".
https://ria.ru/20240110/putin-1920587134.html
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РИА Новости
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политика, россия, тюменская область, владимир путин, дмитрий песков, александр моор
Политика, Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Моор
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора
Песков объяснил критику Путина в адрес Моора некорректными словами губернатора
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критику в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора.
Один из журналистов задал вопрос, часто ли президенту приходится "ставить на место" глав регионов, министерств, ведомств, когда он говорит с ними. "Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен", — сказал Песков журналистам.
Глава государства в среду проводил совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались "самые упертые".