Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 18.04.2024 (обновлено: 18:17 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/putin-1940775010.html
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора - РИА Новости, 18.04.2024
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора
Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, прокомментировал пресс-секретарь... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:01
2024-04-18T18:17
политика
россия
тюменская область
владимир путин
дмитрий песков
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940623216_0:158:2958:1822_1920x0_80_0_0_ad720c68bd592a4d18d9e211caaffa5e.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критику в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора.Один из журналистов задал вопрос, часто ли президенту приходится "ставить на место" глав регионов, министерств, ведомств, когда он говорит с ними. "Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен", — сказал Песков журналистам.Глава государства в среду проводил совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались "самые упертые".
https://ria.ru/20240110/putin-1920587134.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940623216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b34fee09e34ede0d1006f1027edeab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, тюменская область, владимир путин, дмитрий песков, александр моор
Политика, Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Моор
Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора

Песков объяснил критику Путина в адрес Моора некорректными словами губернатора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критику в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора.
Один из журналистов задал вопрос, часто ли президенту приходится "ставить на место" глав регионов, министерств, ведомств, когда он говорит с ними. "Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен", — сказал Песков журналистам.
Глава государства в среду проводил совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались "самые упертые".
Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов в 2023 году - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки
10 января, 18:13
 
ПолитикаРоссияТюменская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала