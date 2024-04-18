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Бахрушинский музей дал старт проекту "Пушкин и театр" в Псковской области - РИА Новости, 18.04.2024
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Музейные маршруты России
 
10:34 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/pushkinteatr-1940719637.html
Бахрушинский музей дал старт проекту "Пушкин и театр" в Псковской области
Бахрушинский музей дал старт проекту "Пушкин и театр" в Псковской области - РИА Новости, 18.04.2024
Бахрушинский музей дал старт проекту "Пушкин и театр" в Псковской области
Бахрушинский театральный музей дал старт 17 апреля в Псковском музее-заповеднике национальному выставочному проект "Пушкин и театр", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:34
2024-04-18T10:34
музейные маршруты россии
псков
театральный музей имени бахрушина
а. с. пушкин
борис годунов
россия
псковская область
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей дал старт 17 апреля в Псковском музее-заповеднике национальному выставочному проект "Пушкин и театр", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Проект "Пушкин и театр", посвященный 225-летию великого русского поэта, реализован при поддержке Минкультуры РФ в рамках реализации национального проекта "Культура".Бахрушинский музей обладает самой обширной коллекцией театральной "Пушкинианы". В выставочных залах Псковского музея-заповедника в рамках проекта "Пушкин и театр" представлено 125 предметов из фондов Бахрушинского музея.&quot;Мы рады дать старт всероссийскому выставочному проекту именно здесь в Пскове. В псковских землях величайший русский поэт написал свыше 100 произведений, включая легендарные &quot;Борис Годунов&quot; и &quot;Евгений Онегин&quot;,- сказала гендиректор музея Кристина Трубинова."После Пскова выставка совершит большое "турне": проект будет экспонироваться в "Казанском Кремле", в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника и к концу года вернется в Москву и предстанет перед москвичами и гостями столицы в новом музейно-театральном квартале "Бахрушинский", - отметила она.Структура выставки определяется мыслю великого поэта о народном характере театрального искусства. По его мнению, драматическое искусство в буквальном смысле "родилось на площади – для народного увеселения", а "изображение страстей и души человеческой для народа всегда занимательно".Выставка – это шесть последовательно расположенных кругов–площадей внутри которых посетители становятся участниками представления.По словам куратора выставка Александра Чепурова, будет представлено уникальное явление отечественной и мировой культуры – театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. Здесь будут представлены работы Врубеля, Коровина, Поленова. Посетителя познакомятся с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении прославленных артистов – Шаляпина, Собинова, Мельникова, с постановками Станиславского, Мейерхольда, Таирова.Все театральные жанры русской сцены: от исторической трагедии до волшебной сказки и комедии – родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на два века вперед.
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псков, театральный музей имени бахрушина, а. с. пушкин, борис годунов, россия, псковская область
Музейные маршруты России, Псков, Театральный музей имени Бахрушина, А. С. Пушкин, Борис Годунов, Россия, Псковская область

Бахрушинский музей дал старт проекту "Пушкин и театр" в Псковской области

© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки Пушкин и театр - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей дал старт 17 апреля в Псковском музее-заповеднике национальному выставочному проект "Пушкин и театр", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Проект "Пушкин и театр", посвященный 225-летию великого русского поэта, реализован при поддержке Минкультуры РФ в рамках реализации национального проекта "Культура".
Бахрушинский музей обладает самой обширной коллекцией театральной "Пушкинианы". В выставочных залах Псковского музея-заповедника в рамках проекта "Пушкин и театр" представлено 125 предметов из фондов Бахрушинского музея.
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяПервый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
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"Мы рады дать старт всероссийскому выставочному проекту именно здесь в Пскове. В псковских землях величайший русский поэт написал свыше 100 произведений, включая легендарные "Борис Годунов" и "Евгений Онегин",- сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.

"После Пскова выставка совершит большое "турне": проект будет экспонироваться в "Казанском Кремле", в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника и к концу года вернется в Москву и предстанет перед москвичами и гостями столицы в новом музейно-театральном квартале "Бахрушинский", - отметила она.
Структура выставки определяется мыслю великого поэта о народном характере театрального искусства. По его мнению, драматическое искусство в буквальном смысле "родилось на площади – для народного увеселения", а "изображение страстей и души человеческой для народа всегда занимательно".
Выставка – это шесть последовательно расположенных кругов–площадей внутри которых посетители становятся участниками представления.
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки Пушкин и театр
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки Пушкин и театр
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Выставка "Пушкин и театр"

Экспонаты выставки Пушкин и театр

Выставка "Пушкин и театр"

© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки Пушкин и театр
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки Пушкин и театр
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5

Выставка "Пушкин и театр"

© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
По словам куратора выставка Александра Чепурова, будет представлено уникальное явление отечественной и мировой культуры – театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. Здесь будут представлены работы Врубеля, Коровина, Поленова. Посетителя познакомятся с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении прославленных артистов – Шаляпина, Собинова, Мельникова, с постановками Станиславского, Мейерхольда, Таирова.
Все театральные жанры русской сцены: от исторической трагедии до волшебной сказки и комедии – родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на два века вперед.
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Музейные маршруты РоссииПсковТеатральный музей имени БахрушинаА. С. ПушкинБорис ГодуновРоссияПсковская область
 
 
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