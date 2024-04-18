Бахрушинский музей дал старт проекту "Пушкин и театр" в Псковской области
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей дал старт 17 апреля в Псковском музее-заповеднике национальному выставочному проект "Пушкин и театр", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Проект "Пушкин и театр", посвященный 225-летию великого русского поэта, реализован при поддержке Минкультуры РФ в рамках реализации национального проекта "Культура".
Бахрушинский музей обладает самой обширной коллекцией театральной "Пушкинианы". В выставочных залах Псковского музея-заповедника в рамках проекта "Пушкин и театр" представлено 125 предметов из фондов Бахрушинского музея.
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяПервый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
«
"Мы рады дать старт всероссийскому выставочному проекту именно здесь в Пскове. В псковских землях величайший русский поэт написал свыше 100 произведений, включая легендарные "Борис Годунов" и "Евгений Онегин",- сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.
"После Пскова выставка совершит большое "турне": проект будет экспонироваться в "Казанском Кремле", в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника и к концу года вернется в Москву и предстанет перед москвичами и гостями столицы в новом музейно-театральном квартале "Бахрушинский", - отметила она.
Структура выставки определяется мыслю великого поэта о народном характере театрального искусства. По его мнению, драматическое искусство в буквальном смысле "родилось на площади – для народного увеселения", а "изображение страстей и души человеческой для народа всегда занимательно".
Выставка – это шесть последовательно расположенных кругов–площадей внутри которых посетители становятся участниками представления.
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Выставка "Пушкин и театр"
Выставка "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Пушкин и театр"
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
Выставка "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
Экспонаты выставки "Пушкин и театр"
© Фото : пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
По словам куратора выставка Александра Чепурова, будет представлено уникальное явление отечественной и мировой культуры – театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. Здесь будут представлены работы Врубеля, Коровина, Поленова. Посетителя познакомятся с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении прославленных артистов – Шаляпина, Собинова, Мельникова, с постановками Станиславского, Мейерхольда, Таирова.
Все театральные жанры русской сцены: от исторической трагедии до волшебной сказки и комедии – родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на два века вперед.