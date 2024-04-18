https://ria.ru/20240418/purtov-1940759080.html

Кирилл Пуртов: получить госзаказ может каждый предприниматель

Кирилл Пуртов: получить госзаказ может каждый предприниматель - РИА Новости, 18.04.2024

Кирилл Пуртов: получить госзаказ может каждый предприниматель

В столице прошел форум "Дни московской конкуренции". В нем приняли участие более 500 человек: бизнесмены, госзаказчики, эксперты в сфере контрактных отношений и РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:43

2024-04-18T13:43

2024-04-18T13:43

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москва

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В столице прошел форум "Дни московской конкуренции". В нем приняли участие более 500 человек: бизнесмены, госзаказчики, эксперты в сфере контрактных отношений и антимонопольного законодательства. О том, что происходило на форуме, а также о возможностях, которые открывает госзаказ для бизнеса, РИА Новости рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.- Кирилл Сергеевич, какие возможности открылись перед предпринимателями, принявшими участие в форуме "Дни московской конкуренции"?- Дни московской конкуренции – это площадка для выстраивания эффективного диалога как с заказчиками, так и с поставщиками. В условиях внешнеэкономического давления и ухода с российского рынка иностранных компаний госзаказ стал для многих предпринимателей настоящим окном возможностей для наращивания бизнеса, расширения его географии, формирования долгосрочных связей по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг.Форум в этом смысле является возможностью рассказать о нас, о том, какими информационными ресурсами мы пользуемся для привлечения поставщиков, объяснить, что взаимодействовать с городом – достаточно легко. Поэтому целый день в трехдневной программе мероприятия был посвящен именно диалогу с предпринимательским сообществом – и это касается не только поставщиков из Москвы.- То есть, в принципе каждый российский бизнесмен имеет возможность получить госзаказ?- Москва создает комфортную конкурентную среду, чтобы привлекать в госзакупки реальный бизнес. Повторюсь, это касается не только предпринимателей из столицы: участвовать в закупках могут поставщики из любого субъекта России. Основное условие – добросовестность.- Все ли поставщики знают о возможностях, которые предоставляет им государство?- Многие участники форума уже давно работают с городом, и, если у них возникают вопросы, предложения, мы на них реагируем и стараемся включить в доработки наших информационных систем, учесть все пожелания. Также появляются новые поставщики, которые с нами никогда не работали – они пока изучают этот рынок, и мы в рамках форума стараемся объяснить, какие существуют возможности взаимодействия с государством.- А что дают Дни московской конкуренции госструктурам – то есть, заказчикам?- Заказчикам посвящается отдельная часть форума. Мы практически реализуем десятую часть всего госзаказа страны. Возрастает уровень ответственности за обеспечение честной конкурентной среды, прозрачности госзакупок и рационального расходования бюджетов. Представляете, какая нагрузка ложится на контрактную систему столицы? Все это требует дополнительного регулирования. Мы постоянно проводим кропотливую настройку нормативного регулирования. И Дни московской конкуренции дают возможность актуализации этих изменений и определения новых инициатив. Департамент выступает здесь со своими предложениями как регулятор.Важно, что мы получаем обратную связь, потому что наши заказчики как никто знают отраслевые особенности регулирования закупочной деятельности. Это позволяет сформулировать запросы бизнеса по развитию системы закупок, найти острые углы и понять, в каком ключе будет строиться дальнейшее взаимодействие, чтобы упростить доступ добросовестных поставщиков к госзаказу Москвы. Это очень важно.- Какие тренды и направления госзакупок особенно актуальны сейчас?- В условиях внешнеэкономических ограничений наиболее актуальным стал вопрос импортозамещения. Задача госзаказа – независимо от ситуации обеспечить город всей необходимой продукцией. При этом для заказчика интересно использовать долгосрочные контракты, формировать прочные, долговременные партнерские отношения с поставщиками по особенно важным направлениям закупок. Например, во взаимодействии с министерством финансов России столице удалось согласовать с федеральным правительством ряд поправок для регулирования офсетных контрактов.С 2017 года город заключил 17 офсетов на сумму более 341 миллиарда рублей. Суть их в следующем: к нам приходит производитель, который локализует или модернизирует производство на территории Москвы, а город обеспечивает ему постоянный заказ на период до десяти лет. То есть, это выгодно и для поставщика, и для города. Столица получает гарантированную продукцию от производителя, рабочие места, дополнительные налоги. При этом бизнес находится в достаточно мягкой ситуации для получения инвестиций. У него есть часть гарантированного сбыта. Следовательно, он понимает, что окупаемость инвестиций произойдет в установленные сроки по определенным правилам, и может уже формировать свою инвестиционную программу.В 2022 году минимальный порог по инвестициям в офсеты был снижен в 10 раз – с одного миллиарда до 100 миллионов рублей, что сделало механизм более доступным для инвесторов.- В каких сферах заключаются офсетные контракты?- Есть офсеты на поставки медицинских товаров: восемь контрактов в сфере фармацевтики, два – с производителями медицинских изделий. Еще один – с производителем детского питания. Сейчас уже переходим на другие категории. В частности, заключили офсет на поставку аккумуляторных батарей для электробусов. Иными словами, это – достаточно эффективная форма взаимодействия. Стоит отметить и новые рабочие места. В рамках 17 заключенных контрактов их будет создано свыше 6,5 тысячи. Для любой экономики это весомая цифра.- Это крупный госзаказ, требующий серьезных инвестиций. А в каких еще сферах город стремится к импортозамещению?- Например, приоритет российской продукции отдается в так называемых закупках малого объема. Их столица проводит на Портале поставщиков в формате котировочных сессий. Это мини-аукционы, участники которых конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 часа. Побеждает участник, предложивший наименьшую стоимость.Через котировочные сессии проводятся закупки товаров на сумму до 5 миллионов рублей, а работ и услуг — до 3 миллионов. Это бумага, хозтовары и канцелярские изделия, бытовая химия, строительные и медицинские товары, оргтехника и электроника, информационно-технологические товары, средства связи. То есть все то, что городским учреждениям нужно закупать оперативно для нормальной ежедневной работы и качественного предоставления услуг.За 2023 год Москва опубликовала более 194 тысяч котировочных сессий на сумму 44,2 миллиарда рублей. И большая часть закупленной по ним продукции – около 80% – именно отечественного происхождения.- Кто участвует в котировочных сессиях?- Это предприниматели из разных регионов России. Как правило, небольшие предприятия. Сейчас на Портале зарегистрировано свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, более 90% из них – субъекты малого и среднего бизнеса.Участвовать в мини-аукционах достаточно просто. Во-первых, работа на Портале поставщиков полностью бесплатна. Во-вторых, платформа работает более десяти лет и обладает всем необходимым инструментарием для участия бизнеса в закупках малого объема. Как я уже упоминал, это несложно: понадобятся только компьютер, усиленная квалифицированная электронная подпись и товар, работа или услуга, которую можно продать.- Вы говорили, что поставщики могут быть и не из Москвы. А заказчики?- Закупается на Портале поставщиков не только Москва. Всего зарегистрировано более 57 тысяч заказчиков из 40 регионов. Это колоссальная цифра. Активнее всех проводят закупки Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край. Активно работают Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.- Каков общий итог работы Портала поставщиков за минувший год?- Портал поставщиков развивается уже больше десяти лет. Динамика ежегодно идет только положительная. Объем сделок, которые сейчас осуществляются на площадке – существенный даже в масштабах страны. За прошлый год проведено 625 тысяч закупок на сумму 100 миллиардов рублей. То есть, в среднем через Портал проходит две тысячи сделок в день. За последние пять лет их годовой объем вырос в два раза. И планы наши – только развивать Портал, развивать его взаимодействие с поставщиками, привлекать новых заказчиков.Соотношение заказчиков и поставщиков на платформе составляет один к шести. Это обеспечивает высокий уровень конкуренции. Как следствие, в ходе закупок значительно снижаются начальные цены. При проведении котировочных сессий снижение в среднем составляет 14%, в остальных закупках – 8%.- Насколько оперативнее стали закупки благодаря цифровизации?- С развитием информационных технологий, внедрением искусственного интеллекта все становится гораздо проще. Благодаря тому, что весь документооборот, включая подписание контракта, переведен в электронный вид, поставщики зачастую успевают в течение одного дня принять участие в котировочной сессии, в случае победы – подписать контракт и даже начать поставки.Естественно, мы планируем и дальше развивать подобные ресурсы. Перейдем и на автоматизированное формирование технических заданий. Я думаю, в скором будущем участие людей при формировании и заключении контрактов тоже станет минимальным. Искусственный интеллект войдет в нашу жизнь может и не на 100%, но на 90% точно.- Какие задачи по развитию Портала запланированы на этот год?- Задача Портала – цифровизировать как можно больше процессов. Например, сейчас прорабатывается возможность использования сервиса подписания юридически значимых документов в электронном виде, который позволит совершать необходимые действия прямо в телефоне или планшете. Думаю, в скором времени мы такое решение уже протестируем.Также в этом году планируется интеграция Портала с Единой информационной системой закупок России в части передачи данных по контрактам малого объема.Ряд доработок коснется и внутренних процессов Портала. Ежегодно у нас формируется план. Ежеквартально мы смотрим его реализацию, проходим пользовательские пути – пути заказчика, пути поставщика. Выявляем какие-то новые острые моменты, находим, что можно улучшить. Поэтому эта часть работы может быть и незаметная, но не менее важная, и она ведется постоянно.

https://ria.ru/20240405/forum-1938089783.html

https://ria.ru/20240408/uslugi-1938677248.html

https://ria.ru/20240322/bankrotstvo-1934941857.html

https://radiosputnik.ru/20230426/goszakaz-1867975571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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