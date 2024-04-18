https://ria.ru/20240418/provokatsiya-1940867904.html

Кадыров заявил о провокации в отношении главы МЧС Чечни в Дагестане

Кадыров заявил о провокации в отношении главы МЧС Чечни в Дагестане - РИА Новости, 18.04.2024

Кадыров заявил о провокации в отношении главы МЧС Чечни в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на границе с Дагестаном произошла "постыдная провокация" в отношении главы МЧС по республике Алихана Цакаева. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:54

2024-04-18T17:54

2024-04-18T18:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

рамзан кадыров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на границе с Дагестаном произошла "постыдная провокация" в отношении главы МЧС по республике Алихана Цакаева."Кому действительно интересно случившееся на КПП "Герзель", поясню ситуацию: на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан в эти дни была совершена постыдная провокация в отношении нашего дорогого брата, начальника Главного управления МЧС по ЧР Алихана Цакаева. Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича", — написал он в Telegram-канале.По словам Кадырова, все действия осуществлялись без объяснения причин, хотя Цакаев не совершал грубых нарушений. Он добавил, что у начальника управления МЧС не было с собой служебных документов и формы, так как у него был выходной."Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались", — добавил глава Чечни.Кадыров также попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять необходимые меры. По его словам, виновные "не должны носить и марать форму блюстителя". Кадыров добавил, что чеченский и дагестанский народы вместе боролись с террористами и другими преступниками, однако "такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о задержании за пьяное вождение без документов Цакаева, которого якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни, посоветовал журналистам обратиться в упомянутые ведомства.

https://ria.ru/20240416/kadyrov-1940371663.html

https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, рамзан кадыров, дмитрий песков