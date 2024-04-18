https://ria.ru/20240418/proverka-1940924621.html

Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми

Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми - РИА Новости, 18.04.2024

Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми

Полиция начала проверку после появления данных о том, что охранник торгового центра в Перми разбил телефон у подростка с самокатом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T23:31

2024-04-18T23:31

2024-04-18T23:32

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления данных о том, что охранник торгового центра в Перми разбил телефон у подростка с самокатом, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. "По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка", - сказали в ведомстве.Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" появилось видео, как охранник торгового центра "Колизей Atrium" в центре Перми в грубой форме приказывает подростку с самокатом выйти на улицу и толкает. Юноша поясняет в ответ мужчине, что никому не мешает, а объявлений о запрете нахождения в здании с самокатом нет. После этого ролик прерывается. В комментарии к нему уточнялось, что сотрудник охраны отобрал у юноши телефон, пообещав вернуть после освобождения помещения. Когда мальчик вышел, мужчина выбросил сотовый на улицу, в результате гаджет разбился.

https://ria.ru/20240217/napadenie-1927955675.html

пермь

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2024

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происшествия, пермь