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Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми - РИА Новости, 18.04.2024
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23:31 18.04.2024 (обновлено: 23:32 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/proverka-1940924621.html
Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми
Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми - РИА Новости, 18.04.2024
Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми
Полиция начала проверку после появления данных о том, что охранник торгового центра в Перми разбил телефон у подростка с самокатом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:31
2024-04-18T23:32
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления данных о том, что охранник торгового центра в Перми разбил телефон у подростка с самокатом, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. "По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка", - сказали в ведомстве.Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" появилось видео, как охранник торгового центра "Колизей Atrium" в центре Перми в грубой форме приказывает подростку с самокатом выйти на улицу и толкает. Юноша поясняет в ответ мужчине, что никому не мешает, а объявлений о запрете нахождения в здании с самокатом нет. После этого ролик прерывается. В комментарии к нему уточнялось, что сотрудник охраны отобрал у юноши телефон, пообещав вернуть после освобождения помещения. Когда мальчик вышел, мужчина выбросил сотовый на улицу, в результате гаджет разбился.
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Полиция начала проверку после инцидента с охранником ТЦ в Перми

Началась проверка после данных о том, что охранник ТЦ разбил телефон подростку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления данных о том, что охранник торгового центра в Перми разбил телефон у подростка с самокатом, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
«
"По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка", - сказали в ведомстве.
Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" появилось видео, как охранник торгового центра "Колизей Atrium" в центре Перми в грубой форме приказывает подростку с самокатом выйти на улицу и толкает. Юноша поясняет в ответ мужчине, что никому не мешает, а объявлений о запрете нахождения в здании с самокатом нет. После этого ролик прерывается. В комментарии к нему уточнялось, что сотрудник охраны отобрал у юноши телефон, пообещав вернуть после освобождения помещения. Когда мальчик вышел, мужчина выбросил сотовый на улицу, в результате гаджет разбился.
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