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Мурманский губернатор рассказал о миграционном приросте впервые за 33 года
Мурманский губернатор рассказал о миграционном приросте впервые за 33 года - РИА Новости, 18.04.2024
Мурманский губернатор рассказал о миграционном приросте впервые за 33 года
Миграционный прирост в Мурманской области впервые показал положительную динамику за последние 33 года, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе видеоконференции с РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:19
2024-04-18T20:19
2024-04-18T20:19
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
владимир путин
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Миграционный прирост в Мурманской области впервые показал положительную динамику за последние 33 года, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным в четверг. "Первый ключевой для нас всех результат в рамках нашего плана "На Севере – жить!" – это, конечно, то, что нам удалось в прошлом году впервые за 33 прошедших года добиться миграционного прироста. К нам приехало на постоянное место жительства больше людей, чем от нас уехало", - сказал Чибис. Он также отметил, что в прошлом году по сравнению с 2019 годом темп снижения численности населения замедлился почти в семь раз, а также в два раза уменьшилась естественная убыль населения, что для властей региона является самым важным показателем пятилетней работы. "Еще одна радостная новость, что в прошлом году у нас рост рождения первенцев… вырос впервые с 2009 года. Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тысяч. Если брать 2017 год, то это рост на 40%", – сказал Чибис.
https://ria.ru/20231010/sbor-1901758260.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурманская область, андрей чибис, владимир путин, миграция, миграционный учет, население
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Владимир Путин, Миграция, миграционный учет, Население