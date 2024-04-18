https://ria.ru/20240418/prirost-1940902309.html

Мурманский губернатор рассказал о миграционном приросте впервые за 33 года

Мурманский губернатор рассказал о миграционном приросте впервые за 33 года - РИА Новости, 18.04.2024

Мурманский губернатор рассказал о миграционном приросте впервые за 33 года

Миграционный прирост в Мурманской области впервые показал положительную динамику за последние 33 года, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе видеоконференции с РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:19

2024-04-18T20:19

2024-04-18T20:19

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

владимир путин

миграция

миграционный учет

население

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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Миграционный прирост в Мурманской области впервые показал положительную динамику за последние 33 года, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным в четверг. "Первый ключевой для нас всех результат в рамках нашего плана "На Севере – жить!" – это, конечно, то, что нам удалось в прошлом году впервые за 33 прошедших года добиться миграционного прироста. К нам приехало на постоянное место жительства больше людей, чем от нас уехало", - сказал Чибис. Он также отметил, что в прошлом году по сравнению с 2019 годом темп снижения численности населения замедлился почти в семь раз, а также в два раза уменьшилась естественная убыль населения, что для властей региона является самым важным показателем пятилетней работы. "Еще одна радостная новость, что в прошлом году у нас рост рождения первенцев… вырос впервые с 2009 года. Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тысяч. Если брать 2017 год, то это рост на 40%", – сказал Чибис.

https://ria.ru/20231010/sbor-1901758260.html

мурманская область

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Алёна Пава

мурманская область, андрей чибис, владимир путин, миграция, миграционный учет, население