https://ria.ru/20240418/primore-1940732756.html

В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах

В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах - РИА Новости, 18.04.2024

В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах

Власти по инициативе следствия после вспышки туберкулеза среди учеников школы Дальнегорска Приморского края проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:27

2024-04-18T10:27

2024-04-18T10:27

происшествия

приморский край

дальнегорск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Власти по инициативе следствия после вспышки туберкулеза среди учеников школы Дальнегорска Приморского края проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях и у подрядчиков в сфере общепита, сообщает региональное СУСК РФ. Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду СУСК сообщило, что по уголовному делу задержаны индивидуальный предприниматель, не обеспечивший безопасность оказываемой услуги по контракту на организацию питания в школе, Юрий Кононенко, а также работник его организации - Надежда Стожарова. "Работники образовательного учреждения "Родник" не являются источником заражения. Вместе с тем, следственным управлением инициировано проведение органами исполнительной власти субъекта проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях Приморского края, а также организациях, обеспечивающих питанием", - говорится в сообщении. Также управление указало на необходимость обеспечить взаимодействие между министерствами образования и здравоохранения Приморского края, чтобы проверять достоверность сведений о медосмотрах у лицах, которые работают в образовательных учреждениях, в том числе со стороны подрядчиков.

https://ria.ru/20240418/tuberkulez-1940722269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, дальнегорск, россия