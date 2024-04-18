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В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах - РИА Новости, 18.04.2024
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10:27 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/primore-1940732756.html
В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах
В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах - РИА Новости, 18.04.2024
В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах
Власти по инициативе следствия после вспышки туберкулеза среди учеников школы Дальнегорска Приморского края проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:27
2024-04-18T10:27
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Власти по инициативе следствия после вспышки туберкулеза среди учеников школы Дальнегорска Приморского края проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях и у подрядчиков в сфере общепита, сообщает региональное СУСК РФ. Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду СУСК сообщило, что по уголовному делу задержаны индивидуальный предприниматель, не обеспечивший безопасность оказываемой услуги по контракту на организацию питания в школе, Юрий Кононенко, а также работник его организации - Надежда Стожарова. "Работники образовательного учреждения "Родник" не являются источником заражения. Вместе с тем, следственным управлением инициировано проведение органами исполнительной власти субъекта проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях Приморского края, а также организациях, обеспечивающих питанием", - говорится в сообщении. Также управление указало на необходимость обеспечить взаимодействие между министерствами образования и здравоохранения Приморского края, чтобы проверять достоверность сведений о медосмотрах у лицах, которые работают в образовательных учреждениях, в том числе со стороны подрядчиков.
https://ria.ru/20240418/tuberkulez-1940722269.html
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происшествия, приморский край, дальнегорск, россия
Происшествия, Приморский край, Дальнегорск, Россия
В Приморье проверят соблюдение санитарных норм в школах

В школах Приморья после вспышки туберкулеза проверят соблюдение санэпиднорм

© РИА Новости / Максим СкопцовУчитель ведет урок в классе
Учитель ведет урок в классе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Скопцов
Учитель ведет урок в классе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Власти по инициативе следствия после вспышки туберкулеза среди учеников школы Дальнегорска Приморского края проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях и у подрядчиков в сфере общепита, сообщает региональное СУСК РФ.
Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду СУСК сообщило, что по уголовному делу задержаны индивидуальный предприниматель, не обеспечивший безопасность оказываемой услуги по контракту на организацию питания в школе, Юрий Кононенко, а также работник его организации - Надежда Стожарова.
«
"Работники образовательного учреждения "Родник" не являются источником заражения. Вместе с тем, следственным управлением инициировано проведение органами исполнительной власти субъекта проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях Приморского края, а также организациях, обеспечивающих питанием", - говорится в сообщении.
Также управление указало на необходимость обеспечить взаимодействие между министерствами образования и здравоохранения Приморского края, чтобы проверять достоверность сведений о медосмотрах у лицах, которые работают в образовательных учреждениях, в том числе со стороны подрядчиков.
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