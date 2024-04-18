https://ria.ru/20240418/pridnestrove-1940742479.html

Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог

Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог - РИА Новости, 18.04.2024

Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог

Кишинев хочет лишить непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику военной защиты, чтобы ее уничтожить, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:11

2024-04-18T11:11

2024-04-18T11:11

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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Кишинев хочет лишить непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику военной защиты, чтобы ее уничтожить, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов. Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что необходимая для интеграции Кишинева в Евросоюз демилитаризация Приднестровья подразумевает не только вывод российского военного контингента, но и решение вопроса с вооруженными силами непризнанной республики. "Последние высказывания молдавских официальных лиц по молдо-приднестровскому конфликту объективно показывают, что Кишинев хочет лишить Приднестровье военной защиты для того, чтобы в "нужный" момент было легче силой уничтожить разоруженную и беззащитную ПМР. Дежурные мантры об исключительно мирном урегулировании молдо-приднестровского конфликта со стороны кишиневских чиновников не должны никого вводить в заблуждение", - сказал Сафонов. Депутат также обратил внимание на высказывание Серебряна, что вопрос демилитаризации Приднестровья может подниматься только в контексте завершения боевых действий на территории Украины, а военный успех Киева создаст перспективы для вывода с берегов Днестра российских миротворцев. "Вместо того чтобы призывать Россию и Украину к миру и переговорам, а также предлагать этим странам работать вместе над молдо-приднестровским урегулированием, чиновник неприкрыто намекает, что ставка делается на успех одной из сторон для того, чтобы предъявить Приднестровью ультиматум. А если ПМР откажется, то без российских войск, которые, по мнению националистов Кишинева, должны быть выведены, тогда к Тирасполю, рассуждая логически, может быть применена сила под какой-либо вывеской", - считает Сафонов. Депутат добавил, что в Кишиневе не будут вести серьезные переговоры об урегулировании конфликта на Днестре. По его мнению, молдавские власти уже фактически от них отказались. "Кишинев хочет подготовить дипломатическую почву для военного нападения на Приднестровье. Учитывая это, необходимо еще больше крепить союз России и Приднестровья, а на требования кишиневских властей и их кураторов о выводе российских войск не обращать никакого внимания", - подытожил Сафонов. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930068053.html

https://ria.ru/20231212/konflikt-1915399813.html

https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, украина