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Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог - РИА Новости, 18.04.2024
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11:11 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/pridnestrove-1940742479.html
Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог
Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог - РИА Новости, 18.04.2024
Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог
Кишинев хочет лишить непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику военной защиты, чтобы ее уничтожить, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:11
2024-04-18T11:11
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кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Кишинев хочет лишить непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику военной защиты, чтобы ее уничтожить, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов. Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что необходимая для интеграции Кишинева в Евросоюз демилитаризация Приднестровья подразумевает не только вывод российского военного контингента, но и решение вопроса с вооруженными силами непризнанной республики. "Последние высказывания молдавских официальных лиц по молдо-приднестровскому конфликту объективно показывают, что Кишинев хочет лишить Приднестровье военной защиты для того, чтобы в "нужный" момент было легче силой уничтожить разоруженную и беззащитную ПМР. Дежурные мантры об исключительно мирном урегулировании молдо-приднестровского конфликта со стороны кишиневских чиновников не должны никого вводить в заблуждение", - сказал Сафонов. Депутат также обратил внимание на высказывание Серебряна, что вопрос демилитаризации Приднестровья может подниматься только в контексте завершения боевых действий на территории Украины, а военный успех Киева создаст перспективы для вывода с берегов Днестра российских миротворцев. "Вместо того чтобы призывать Россию и Украину к миру и переговорам, а также предлагать этим странам работать вместе над молдо-приднестровским урегулированием, чиновник неприкрыто намекает, что ставка делается на успех одной из сторон для того, чтобы предъявить Приднестровью ультиматум. А если ПМР откажется, то без российских войск, которые, по мнению националистов Кишинева, должны быть выведены, тогда к Тирасполю, рассуждая логически, может быть применена сила под какой-либо вывеской", - считает Сафонов. Депутат добавил, что в Кишиневе не будут вести серьезные переговоры об урегулировании конфликта на Днестре. По его мнению, молдавские власти уже фактически от них отказались. "Кишинев хочет подготовить дипломатическую почву для военного нападения на Приднестровье. Учитывая это, необходимо еще больше крепить союз России и Приднестровья, а на требования кишиневских властей и их кураторов о выводе российских войск не обращать никакого внимания", - подытожил Сафонов. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930068053.html
https://ria.ru/20231212/konflikt-1915399813.html
https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html
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в мире, кишинев, молдавия, украина
В мире, Кишинев, Молдавия, Украина
Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог

Политолог Сафонов: Кишинев хочет лишить Приднестровье военной защиты

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Кишинев хочет лишить непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику военной защиты, чтобы ее уничтожить, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов.
Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что необходимая для интеграции Кишинева в Евросоюз демилитаризация Приднестровья подразумевает не только вывод российского военного контингента, но и решение вопроса с вооруженными силами непризнанной республики.
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"Последние высказывания молдавских официальных лиц по молдо-приднестровскому конфликту объективно показывают, что Кишинев хочет лишить Приднестровье военной защиты для того, чтобы в "нужный" момент было легче силой уничтожить разоруженную и беззащитную ПМР. Дежурные мантры об исключительно мирном урегулировании молдо-приднестровского конфликта со стороны кишиневских чиновников не должны никого вводить в заблуждение", - сказал Сафонов.
Депутат также обратил внимание на высказывание Серебряна, что вопрос демилитаризации Приднестровья может подниматься только в контексте завершения боевых действий на территории Украины, а военный успех Киева создаст перспективы для вывода с берегов Днестра российских миротворцев.
"Вместо того чтобы призывать Россию и Украину к миру и переговорам, а также предлагать этим странам работать вместе над молдо-приднестровским урегулированием, чиновник неприкрыто намекает, что ставка делается на успех одной из сторон для того, чтобы предъявить Приднестровью ультиматум. А если ПМР откажется, то без российских войск, которые, по мнению националистов Кишинева, должны быть выведены, тогда к Тирасполю, рассуждая логически, может быть применена сила под какой-либо вывеской", - считает Сафонов.
Депутат добавил, что в Кишиневе не будут вести серьезные переговоры об урегулировании конфликта на Днестре. По его мнению, молдавские власти уже фактически от них отказались. "Кишинев хочет подготовить дипломатическую почву для военного нападения на Приднестровье. Учитывая это, необходимо еще больше крепить союз России и Приднестровья, а на требования кишиневских властей и их кураторов о выводе российских войск не обращать никакого внимания", - подытожил Сафонов.
Здание правительства республики Молдова в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Эксперт: Кишинев хочет урегулировать приднестровский конфликт чужими руками
12 декабря 2023, 19:34
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог
2 декабря 2023, 11:42
 
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