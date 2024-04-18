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Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков - РИА Новости, 18.04.2024

Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:16

2024-04-18T03:16

2024-04-18T03:44

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ООН, 18 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации. В среду в СБ ООН прошло заседание, посвященное деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В ходе встречи Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции США, в которой не содержалось требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа."Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников — это откровенная ложь и манипуляция", — отреагировал Полянский.По его словам, "такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720"."На них ссылается и принятая благодаря нашему вето американского проекта резолюция 2728 (с требованием прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан – ред.). Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение", — добавил он.Полянский выразил сожаление в связи с тем, что американская дипломатия "докатилась до таких бесчестных и низких приемов"."Впрочем, чего ожидать от страны, четырежды ветировавшей проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня и назвавшей принятую резолюцию 2728 необязательной для исполнения? Действуя таким образом, США становятся прямыми соучастниками убийства более 200 гумработников и почти 34000 палестинцев в Газе. Это, впрочем, было понятно и раньше, когда Вашингтон любыми способами стремился оставить своему союзнику развязанными руки для безнаказанного убийства палестинцев", — заключил он.Созданное в 1949 году для помощи палестинским беженцам Ближневосточное агентство ООН оказалось под пристальным вниманием после того, как Израиль обвинил около 12 его сотрудников в причастности к нападению ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Многие страны после этого приостановили выделение помощи агентству, хотя ООН заявила, что Израиль не предоставил ей никаких доказательств в поддержку своих обвинений. ООН начала внутреннее, а также независимое расследование этих претензий.Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.

https://ria.ru/20240325/polyanskiy-1935773189.html

https://ria.ru/20240316/oon-1933407142.html

https://ria.ru/20240403/oon-1937486465.html

https://ria.ru/20240415/souchastie-1940275422.html

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в мире, сша, россия, китай, дмитрий полянский, оон, бапор