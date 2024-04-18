Рейтинг@Mail.ru
Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/polsha-1940728473.html
Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке
Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке - РИА Новости, 18.04.2024
Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке
Президент Польши Анджей Дуда говорил с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке на протяжении 2,5 часа, сообщили в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:16
2024-04-18T10:16
в мире
польша
сша
нью-йорк (город)
анджей дуда
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573496012_0:78:3332:1952_1920x0_80_0_0_f2eaffd129463066b3cfbddfb014031a.jpg
ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда говорил с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке на протяжении 2,5 часа, сообщили в администрации польского лидера. Об этом сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский."Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", - сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский. Встреча началась около 1.30 по польскому времени (2.30 мск) и завершилась в 4.00 утра (5.00 мск). "Это была дружеская встреча в очень милой атмосфере", - указал по итогам Дуда. Сообщается, что среди тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240207/duda-1925939109.html
польша
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573496012_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_2b9066da366b1a8497ef1183bdfba46e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, нью-йорк (город), анджей дуда, дональд трамп, нато
В мире, Польша, США, Нью-Йорк (город), Анджей Дуда, Дональд Трамп, НАТО
Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке

Встреча Дуды и Трампа продолжалась 2,5 часа и прошла в дружеской обстановке

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда говорил с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке на протяжении 2,5 часа, сообщили в администрации польского лидера. Об этом сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.
"Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", - сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00
Встреча началась около 1.30 по польскому времени (2.30 мск) и завершилась в 4.00 утра (5.00 мск).
"Это была дружеская встреча в очень милой атмосфере", - указал по итогам Дуда.
Сообщается, что среди тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа
7 февраля, 14:46
 
В миреПольшаСШАНью-Йорк (город)Анджей ДудаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала