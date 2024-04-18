Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке
Встреча Дуды и Трампа продолжалась 2,5 часа и прошла в дружеской обстановке
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда говорил с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке на протяжении 2,5 часа, сообщили в администрации польского лидера. Об этом сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.
"Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", - сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.
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Встреча началась около 1.30 по польскому времени (2.30 мск) и завершилась в 4.00 утра (5.00 мск).
"Это была дружеская встреча в очень милой атмосфере", - указал по итогам Дуда.
Сообщается, что среди тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.