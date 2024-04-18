https://ria.ru/20240418/polsha-1940728473.html

Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке

Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке - РИА Новости, 18.04.2024

Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке

Президент Польши Анджей Дуда говорил с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке на протяжении 2,5 часа, сообщили в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:16

2024-04-18T10:16

2024-04-18T10:16

в мире

польша

сша

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анджей дуда

дональд трамп

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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда говорил с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке на протяжении 2,5 часа, сообщили в администрации польского лидера. Об этом сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский."Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", - сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский. Встреча началась около 1.30 по польскому времени (2.30 мск) и завершилась в 4.00 утра (5.00 мск). "Это была дружеская встреча в очень милой атмосфере", - указал по итогам Дуда. Сообщается, что среди тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240207/duda-1925939109.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, нью-йорк (город), анджей дуда, дональд трамп, нато