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Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной - РИА Новости, 18.04.2024
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10:03 18.04.2024 (обновлено: 10:05 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/polsha-1940726283.html
Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной
Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной - РИА Новости, 18.04.2024
Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной
Польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе, передает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:03
2024-04-18T10:05
в мире
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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе, передает радиостанция RMF24. Акция протеста в Медыке и Корчовой возобновилась в 8 утра по местному времени (09.00 мск). План протестующих заключается в том, чтобы пропускать только по одному грузовику в час. Свободно могут проехать легковые машины и автобусы. "Мы постоянно ждем переговоров с правительством. Подписанные в Ясенке договоренности с властями не выполняются. Мы ждем обещанного распоряжения о доплатах на зерно", - сказал один из организаторов протестов Роман Кондрув. Тем временем продолжается блокада переходов в Дорохуске и Хребенном. Нет ограничений для движения на КПП в Долгобычове и Зосине. Там фермеры решили, что не могут пожертвовать посевной, и ушли работать в поле, не исключая, что протесты и блокады возобновятся. В марте в Ясенке власти пообещали фермерам ограничить поставки сельхозпродукции с Украины и ввести правительственные доплаты аграриям. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240319/polsha-1934353458.html
https://ria.ru/20240313/fermery-1932725279.html
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в мире, украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной

RMF24: польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе, передает радиостанция RMF24.
Акция протеста в Медыке и Корчовой возобновилась в 8 утра по местному времени (09.00 мск). План протестующих заключается в том, чтобы пропускать только по одному грузовику в час. Свободно могут проехать легковые машины и автобусы.
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом
19 марта, 22:53
"Мы постоянно ждем переговоров с правительством. Подписанные в Ясенке договоренности с властями не выполняются. Мы ждем обещанного распоряжения о доплатах на зерно", - сказал один из организаторов протестов Роман Кондрув.
Тем временем продолжается блокада переходов в Дорохуске и Хребенном. Нет ограничений для движения на КПП в Долгобычове и Зосине. Там фермеры решили, что не могут пожертвовать посевной, и ушли работать в поле, не исключая, что протесты и блокады возобновятся.
В марте в Ясенке власти пообещали фермерам ограничить поставки сельхозпродукции с Украины и ввести правительственные доплаты аграриям.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 14:06
 
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