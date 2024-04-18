https://ria.ru/20240418/polsha-1940726283.html

Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной - РИА Новости, 18.04.2024

Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной

Польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе, передает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:03

2024-04-18T10:03

2024-04-18T10:05

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ВАРШАВА, 18 апр - РИА Новости. Польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе, передает радиостанция RMF24. Акция протеста в Медыке и Корчовой возобновилась в 8 утра по местному времени (09.00 мск). План протестующих заключается в том, чтобы пропускать только по одному грузовику в час. Свободно могут проехать легковые машины и автобусы. "Мы постоянно ждем переговоров с правительством. Подписанные в Ясенке договоренности с властями не выполняются. Мы ждем обещанного распоряжения о доплатах на зерно", - сказал один из организаторов протестов Роман Кондрув. Тем временем продолжается блокада переходов в Дорохуске и Хребенном. Нет ограничений для движения на КПП в Долгобычове и Зосине. Там фермеры решили, что не могут пожертвовать посевной, и ушли работать в поле, не исключая, что протесты и блокады возобновятся. В марте в Ясенке власти пообещали фермерам ограничить поставки сельхозпродукции с Украины и ввести правительственные доплаты аграриям. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240319/polsha-1934353458.html

https://ria.ru/20240313/fermery-1932725279.html

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в мире, украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)