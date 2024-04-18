https://ria.ru/20240418/pokushenie-1940878636.html
СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского
СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 18.04.2024
СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского
В Польше при содействии украинских спецслужб задержали подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского, заявила СБУ. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:38
2024-04-18T18:38
2024-04-18T19:52
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владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Польше при содействии украинских спецслужб задержали подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского, заявила СБУ."СБУ и офис генерального прокурора Украины совместно с правоохранителями Польши разоблачили <...> агента, предлагавшего <...> покушение на Владимира Зеленского", — говорится в публикации в Telegram-канале.Как утверждает Служба безопасности Украины, задержанный передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.По данным ведомства, подозреваемого задержали в Польше, прокуратура республики предъявила ему обвинение по статье "Готовность действовать в пользу иностранной спецслужбы". Мужчину держат под стражей, следствие продолжается.В свою очередь, прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений якобы для "покушения на Зеленского". При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью попытки убийства президента Украины, не приводится.
https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940736840.html
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польша, киев, в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
Польша, Киев, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского
СБУ: в Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского