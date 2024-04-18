https://ria.ru/20240418/podryv-1940852178.html

Суд арестовал украинского агента, подорвавшего машину экс-подполковника СБУ

Суд арестовал украинского агента, подорвавшего машину экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 18.04.2024

Суд арестовал украинского агента, подорвавшего машину экс-подполковника СБУ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал украинского агента, взорвавшего машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:51

2024-04-18T16:51

2024-04-18T18:55

происшествия

россия

василий прозоров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал украинского агента, взорвавшего машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя об избрании в отношении Владимира Головченко меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить", — сказал судья. Головченко вменяется покушение на убийство общеопасным способом в составе группы лиц и незаконный оборот взрывных устройств. Срок ареста — до 12 июня.Мужчину задержали 16 апреля. Как уточнили в ФСБ, по заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал Toyota Land Cruiser Prado. Бомба сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Вчера ФСБ также сообщила о задержании курьера, который доставил в Москву компоненты взрывного устройства. По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?

https://ria.ru/20240418/vina-1940846399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина