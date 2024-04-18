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Суд арестовал украинского агента, подорвавшего машину экс-подполковника СБУ
Суд арестовал украинского агента, подорвавшего машину экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 18.04.2024
Суд арестовал украинского агента, подорвавшего машину экс-подполковника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы арестовал украинского агента, взорвавшего машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:51
2024-04-18T16:51
2024-04-18T18:55
происшествия
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василий прозоров
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал украинского агента, взорвавшего машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя об избрании в отношении Владимира Головченко меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить", — сказал судья. Головченко вменяется покушение на убийство общеопасным способом в составе группы лиц и незаконный оборот взрывных устройств. Срок ареста — до 12 июня.Мужчину задержали 16 апреля. Как уточнили в ФСБ, по заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал Toyota Land Cruiser Prado. Бомба сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Вчера ФСБ также сообщила о задержании курьера, который доставил в Москву компоненты взрывного устройства. По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина
Происшествия, Россия, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Украина
Суд арестовал украинского агента, подорвавшего машину экс-подполковника СБУ
Суд арестовал до июня украинского агента Головченко за подрыв машины Прозорова