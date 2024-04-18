Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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"В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв", — сказал собеседник агентства.
Военный аэродром в Староконстантинове постоянно становится целью для российских ударов. По данным Лебедева, там готовятся принять американские истребители F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
Кроме того, по словам подпольщика, ночью также был нанесен удар по пригороду Харькова, конкретной информации по нему пока нет.
Позднее Лебедев сообщил, что в 06.40 был нанесен удар по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, где произошла детонация. Спустя несколько минут серия взрывов прогремела в самом Ивано-Франковске, там, по его словам, поражены склады, над городом поднимается столб дыма.
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"Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве "скорых" и о том, что кварталы почти сразу оцепили", — добавил собеседник агентства.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.