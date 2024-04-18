Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 18.04.2024 (обновлено: 11:09 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/podpolschik-1940705046.html
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове - РИА Новости, 18.04.2024
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове
Вооруженные силы России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:31
2024-04-18T11:09
россия
хмельницкая область
украина
сергей лебедев
f-16
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв&quot;, — сказал собеседник агентства.Военный аэродром в Староконстантинове постоянно становится целью для российских ударов. По данным Лебедева, там готовятся принять американские истребители F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.Кроме того, по словам подпольщика, ночью также был нанесен удар по пригороду Харькова, конкретной информации по нему пока нет.Позднее Лебедев сообщил, что в 06.40 был нанесен удар по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, где произошла детонация. Спустя несколько минут серия взрывов прогремела в самом Ивано-Франковске, там, по его словам, поражены склады, над городом поднимается столб дыма."Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве "скорых" и о том, что кварталы почти сразу оцепили", — добавил собеседник агентства.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240418/kanal-1940694517.html
https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html
россия
хмельницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, хмельницкая область, украина, сергей лебедев, f-16
Россия, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, F-16, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному аэродрому в Староконстантинове

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв", — сказал собеседник агентства.

Сотрудник пожарной службы Украины
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 02:23
Военный аэродром в Староконстантинове постоянно становится целью для российских ударов. По данным Лебедева, там готовятся принять американские истребители F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
Кроме того, по словам подпольщика, ночью также был нанесен удар по пригороду Харькова, конкретной информации по нему пока нет.
Позднее Лебедев сообщил, что в 06.40 был нанесен удар по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, где произошла детонация. Спустя несколько минут серия взрывов прогремела в самом Ивано-Франковске, там, по его словам, поражены склады, над городом поднимается столб дыма.
«
"Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве "скорых" и о том, что кварталы почти сразу оцепили", — добавил собеседник агентства.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области
30 марта, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХмельницкая областьУкраинаСергей ЛебедевF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала