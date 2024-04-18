https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
Подполье раскрыло, по каким объектам на западе Украины ударили ВС России
Подполье раскрыло, по каким объектам на западе Украины ударили ВС России - РИА Новости, 18.04.2024
Подполье раскрыло, по каким объектам на западе Украины ударили ВС России
Вооруженные силы России ударили по объектам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:19
2024-04-18T07:19
2024-04-18T07:30
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по объектам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В 6.40 утра был нанесен удар по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, детонация и скорые поехали. В 6:45, 6:50, и 7.05 прилетело в сам Ивано-Франковск, попали в склады, над городом столб дыма с искрами и продолжает детонировать", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240418/podpolschik-1940705178.html
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украина, ивано-франковск, вооруженные силы рф, сергей лебедев, коломыя, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ивано-Франковск, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Коломыя, Ивано-Франковская область
Подполье раскрыло, по каким объектам на западе Украины ударили ВС России
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому и складам на западе Украины