https://ria.ru/20240418/plennyy-1940714541.html

Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться

Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться - РИА Новости, 18.04.2024

Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться

Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:06

2024-04-18T09:06

2024-04-18T15:38

специальная военная операция на украине

россия

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украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к позициям ВС России он вышел, двигаясь вслед за дроном. "Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит". Так я вышел. Меня встретил дрон Российской Федерации. И я пошел за ним и сдался в плен", — сказал Погребняк.Задание, полученное от собственного командования, пленный назвал "верной смертью". Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, где постоянно идут обстрелы. "Ко мне отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!" — рассказал украинский солдат об условиях содержания в российском плену. По его словам, в ВСУ воевать никто не хочет, да и нечем.Обращаясь к украинским военнослужащим, Погребняк заявил, что гибнуть и воевать "не за что". Он призвал их сдаваться, так как только это гарантирует жизнь.

https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html

https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, безопасность