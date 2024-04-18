https://ria.ru/20240418/plennyy-1940714541.html
Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться
Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться - РИА Новости, 18.04.2024
Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться
Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:06
2024-04-18T09:06
2024-04-18T15:38
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к позициям ВС России он вышел, двигаясь вслед за дроном. "Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит". Так я вышел. Меня встретил дрон Российской Федерации. И я пошел за ним и сдался в плен", — сказал Погребняк.Задание, полученное от собственного командования, пленный назвал "верной смертью". Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, где постоянно идут обстрелы. "Ко мне отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!" — рассказал украинский солдат об условиях содержания в российском плену. По его словам, в ВСУ воевать никто не хочет, да и нечем.Обращаясь к украинским военнослужащим, Погребняк заявил, что гибнуть и воевать "не за что". Он призвал их сдаваться, так как только это гарантирует жизнь.
https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться
Украинский пленный сдался после прочтения записки, скинутой с дрона