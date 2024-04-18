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Минцифры поддержало создание цифровой платформы для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 18.04.2024
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15:15 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/platforma-1940820242.html
Минцифры поддержало создание цифровой платформы для борьбы с мошенниками
Минцифры поддержало создание цифровой платформы для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 18.04.2024
Минцифры поддержало создание цифровой платформы для борьбы с мошенниками
Минцифры поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством, министерство будет принимать участие в ее работе, заявил... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:15
2024-04-18T15:15
технологии
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минцифры поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством, министерство будет принимать участие в ее работе, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов во время выступления на Data Fusion. В среду первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством. "Вчера Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка, как раз говорила о создании некой единой платформы противодействия мошенничеству. Мы в целом, да, это направление, конечно, поддерживаем", - сказал Шойтов. "Но вот обращаем внимание про свою роль, про нашу, про Минцифры если говорить: мы все-таки не правоохранительный орган, и здесь существенная часть кооперативной работы предполагается. Поэтому мы полноценно в ней (будем) участвовать… мы, возможно, даже можем стать… исполнителем этого мероприятия, но точно мы здесь не заказчики", - добавил замминистра. Он отметил, что сейчас Минцифры совместно с Роскомнадзором и операторами связи ведут борьбу с подменой телефонных номеров. Также министерство борется с фишинговыми сайтами, которые используются для мошенничества - для этого разработана система "Антифишинг". Шойтов также рассказал о рисках, которые ожидают в ближайшем будущем: "это вопросы синтеза аудиовизуального контента с искусственным интеллектом - так называемые дипфейки, синтез голоса". "Это можно и в общественно-политической жизни использовать негативно, но и прямо это может быть инструментом мошенников, это прямо кража. И такие прецеденты уже есть в мире, по этому направлению нам нужно здесь работать. Здесь и нормативное, и технологическое регулирование", - отметил он. "Но здесь однозначно не нужно зарегулировать, должны быть адекватные меры. Искусственный интеллект должен работать на пользу", - подчеркнул Шойтов.
https://ria.ru/20231206/sayty-1914231052.html
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технологии, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ростелеком, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Минцифры поддержало создание цифровой платформы для борьбы с мошенниками

Минцифры поддержало идею о создании единой платформы для борьбы с мошенничеством

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Depositphotos.com / terovesalainen
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минцифры поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством, министерство будет принимать участие в ее работе, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов во время выступления на Data Fusion.
В среду первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством.
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"Вчера Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка, как раз говорила о создании некой единой платформы противодействия мошенничеству. Мы в целом, да, это направление, конечно, поддерживаем", - сказал Шойтов.
«
"Но вот обращаем внимание про свою роль, про нашу, про Минцифры если говорить: мы все-таки не правоохранительный орган, и здесь существенная часть кооперативной работы предполагается. Поэтому мы полноценно в ней (будем) участвовать… мы, возможно, даже можем стать… исполнителем этого мероприятия, но точно мы здесь не заказчики", - добавил замминистра.
Он отметил, что сейчас Минцифры совместно с Роскомнадзором и операторами связи ведут борьбу с подменой телефонных номеров. Также министерство борется с фишинговыми сайтами, которые используются для мошенничества - для этого разработана система "Антифишинг".
Шойтов также рассказал о рисках, которые ожидают в ближайшем будущем: "это вопросы синтеза аудиовизуального контента с искусственным интеллектом - так называемые дипфейки, синтез голоса". "Это можно и в общественно-политической жизни использовать негативно, но и прямо это может быть инструментом мошенников, это прямо кража. И такие прецеденты уже есть в мире, по этому направлению нам нужно здесь работать. Здесь и нормативное, и технологическое регулирование", - отметил он.
"Но здесь однозначно не нужно зарегулировать, должны быть адекватные меры. Искусственный интеллект должен работать на пользу", - подчеркнул Шойтов.
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ТехнологииРоссияОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РостелекомФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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