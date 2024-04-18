https://ria.ru/20240418/plan-1940849270.html

Депутаты утвердили план реализации послания президента в Ростовской области

Депутаты утвердили план реализации послания президента в Ростовской области - РИА Новости, 18.04.2024

Депутаты утвердили план реализации послания президента в Ростовской области

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили план реализации послания президента Федеральному Собранию 2024 года в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:36

2024-04-18T16:36

2024-04-18T16:36

ростовская область

ростовская область

россия

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили план реализации послания президента Федеральному Собранию 2024 года в регионе, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. "Депутаты утверждают план реализации в Ростовской области послания президента России Федеральному Собранию 2024 года. Этот план касается деятельности законодательного собрания Ростовской области и прежде всего нормативных решений, которые должны быть приняты у нас для того, чтобы в полной мере реализовать задачи, которые поставлены главой государства", - сказал он. Ищенко отметил, что данный план на сегодняшний день уже выполняется. "Первоочередной задачей является поддержка многодетных семей. Мы принимаем решение о введении новой меры социальной поддержки многодетных семей: с 1 января 2024 года устанавливается компенсация расходов на оплату жилого помещения в размере 50% аналогично уже предоставляемой компенсации расходов на оплату коммунальных услуг", - сказал спикер регионального парламента. Кроме того, в два раза увеличивается ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в многодетной семье - до 1042 рублей. Также вдвое, до 2 тысяч рублей, увеличивается размер ежемесячной доплаты к пенсии матерям, которые награждены либо орденом "Родительская слава", либо почетным дипломом губернатора Ростовской области "За заслуги в воспитании детей". Помимо этого, депутаты в первом чтении приняли законопроект, который освободит детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях, от уплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт. Еще один вопрос, рассмотренный депутатами, касался поддержки участников спецоперации. Согласно поправкам в областной закон, теперь на добровольцев - участников спецоперации, заключивших контракт с войсками Нацгвардии, будут распространяться те же социальные гарантии, что и на добровольцев в составе ВС России. Также депутаты внесли изменения в региональный проект "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1 процент годовых", предоставив право на "ипотеку под 1%" выпускникам-отличникам со средним профессиональным образованием.

https://ria.ru/20240412/zakony-1939691709.html

https://ria.ru/20240312/forum-1932510680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, россия, александр ищенко