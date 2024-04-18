https://ria.ru/20240418/peskov-1940789296.html

Песков ответил на вопрос об уровне домашнего насилия

Песков ответил на вопрос об уровне домашнего насилия - РИА Новости, 18.04.2024

Песков ответил на вопрос об уровне домашнего насилия

На расширенной коллегии министерства внутренних дел рейтинги домашнего насилия никак не фигурировали среди показателей, вызывающих обеспокоенность, заявил... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:32

2024-04-18T13:32

2024-04-18T13:38

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На расширенной коллегии министерства внутренних дел рейтинги домашнего насилия никак не фигурировали среди показателей, вызывающих обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Недавно президент (РФ Владимир) Путин принимал участие в расширенной коллегии министерства внутренних дел. Среди вызывающих обеспокоенность показателей рейтинги насилия никак не фигурировали", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, фиксируется ли увеличение случаев домашнего насилия в России после возвращения участников СВО домой.

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936891297.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, общество