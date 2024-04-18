https://ria.ru/20240418/peskov-1940789296.html
Песков ответил на вопрос об уровне домашнего насилия
Песков ответил на вопрос об уровне домашнего насилия - РИА Новости, 18.04.2024
Песков ответил на вопрос об уровне домашнего насилия
На расширенной коллегии министерства внутренних дел рейтинги домашнего насилия никак не фигурировали среди показателей, вызывающих обеспокоенность, заявил... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:32
2024-04-18T13:32
2024-04-18T13:38
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На расширенной коллегии министерства внутренних дел рейтинги домашнего насилия никак не фигурировали среди показателей, вызывающих обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Недавно президент (РФ Владимир) Путин принимал участие в расширенной коллегии министерства внутренних дел. Среди вызывающих обеспокоенность показателей рейтинги насилия никак не фигурировали", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, фиксируется ли увеличение случаев домашнего насилия в России после возвращения участников СВО домой.
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936891297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос об уровне домашнего насилия
Песков: рейтинги домашнего насилия не вызывают обеспокоенность у МВД
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На расширенной коллегии министерства внутренних дел рейтинги домашнего насилия никак не фигурировали среди показателей, вызывающих обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Недавно президент (РФ Владимир) Путин принимал участие в расширенной коллегии министерства внутренних дел. Среди вызывающих обеспокоенность показателей рейтинги насилия никак не фигурировали", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, фиксируется ли увеличение случаев домашнего насилия в России после возвращения участников СВО домой.