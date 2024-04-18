https://ria.ru/20240418/peskov-1940786768.html

Песков заявил, что власти Франции подрывают основы своей правовой системы

Песков заявил, что власти Франции подрывают основы своей правовой системы - РИА Новости, 18.04.2024

Песков заявил, что власти Франции подрывают основы своей правовой системы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать арест виллы российского бизнесмена Артура Очеретного во Франции, так как это вопрос о... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:24

2024-04-18T13:24

2024-04-18T17:00

франция

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать арест виллы российского бизнесмена Артура Очеретного во Франции, так как это вопрос о частной собственности, но он отметил, что любое посягательство на частную собственность незаконно. Ранее французские СМИ сообщили об аресте виллы, принадлежащей российскому бизнесмену Артуру Очеретному во Франции. По их данным, частная собственность была конфискована в декабре 2023 года. "Никак. Разумеется вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, - это не совсем наша прерогатива", - ответил Песков на вопрос журналистов, как бы в Кремле прокомментировали информацию об аресте. "С другой стороны здесь же речь идет о том, что это частная собственность, насколько я понимаю. И поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы. Мы это говорили уже неоднократно", - добавил он.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778434525.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, россия, дмитрий песков, в мире