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Песков не знает о задержании в Германии людей, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 18.04.2024
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13:15 18.04.2024 (обновлено: 13:29 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/peskov-1940782667.html
Песков не знает о задержании в Германии людей, якобы связанных с Россией
Песков не знает о задержании в Германии людей, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 18.04.2024
Песков не знает о задержании в Германии людей, якобы связанных с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы задержании в Германии двух человек по подозрению в работе на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:15
2024-04-18T13:29
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы задержании в Германии двух человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Ранее Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание в баварском Байройте двух человек, подозреваемых якобы в шпионаже в пользу Российской Федерации. "Никак не могу, не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков журналистам. По утверждению генпрокуратуры ФРГ, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По заявлению ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги на стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь. Также двое мужчин обвиняются в фотографировании военных объектов. Дитер С. с октября прошлого года якобы находился в контакте с персоной, связанной с российскими спецслужбами, утверждает генпрокуратура ФРГ. Задержанный проходит также по делу о поддержке и участии в террористическом объединении, так как следствие подозревает его к причастности к военным действиям на стороне ДНР в 2014-2016 годах, следует из текста сообщения. С марта текущего года к деятельности С. присоединился Александр Й., утверждается далее.
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в мире, германия, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Германия, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков не знает о задержании в Германии людей, якобы связанных с Россией

Песков не обладает информацией о якобы задержании двух шпионов в Германии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы задержании в Германии двух человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ.
Ранее Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание в баварском Байройте двух человек, подозреваемых якобы в шпионаже в пользу Российской Федерации.
«
"Никак не могу, не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков журналистам.
По утверждению генпрокуратуры ФРГ, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По заявлению ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги на стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь.
Также двое мужчин обвиняются в фотографировании военных объектов. Дитер С. с октября прошлого года якобы находился в контакте с персоной, связанной с российскими спецслужбами, утверждает генпрокуратура ФРГ. Задержанный проходит также по делу о поддержке и участии в террористическом объединении, так как следствие подозревает его к причастности к военным действиям на стороне ДНР в 2014-2016 годах, следует из текста сообщения. С марта текущего года к деятельности С. присоединился Александр Й., утверждается далее.
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