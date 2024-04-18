https://ria.ru/20240418/peskov-1940777625.html

Песков прокомментировал пакет помощи США Украине

Песков прокомментировал пакет помощи США Украине - РИА Новости, 18.04.2024

Песков прокомментировал пакет помощи США Украине

Новый проект о выделении американской помощи Украине провоцирует Киев на продолжение конфликта до последнего украинца в интересах США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:05

2024-04-18T13:05

2024-04-18T14:32

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новый проект о выделении американской помощи Украине провоцирует Киев на продолжение конфликта до последнего украинца в интересах США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы существенная часть выделяемых денег оставалась в американском военно-промышленном комплексе и затем выплачивалась в виде налогов государству.Песков подчеркнул, что выделение очередного пакета помощи Украине не может повлиять на ситуацию в зоне конфликта. По его словам, все специалисты фиксируют, что она "далеко не благоприятна" для ВСУ."Украина теперь, мало того что она должна за это воевать, обеспечивая прибыль американцам, она должна воевать до последнего украинца, — ну еще и ее обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика Соединенных Штатов Америки", — заключил пресс-секретарь президента.Республиканская оппозиция в США, контролирующая палату представителей, после нескольких месяцев проволочек предложила три собственных законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе вместо того, чтобы утвердить единый запрос Белого дома, уже принятый сенатом.Предлагаемые ассигнования совпадают с суммами, которые запрашивает администрация Байдена: 95 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиард — на нужды Украины. Авторы новых законопроектов пытаются перевести по меньшей мере часть выплат в формат займов, ужесточить контроль за выделяемыми средствами и обязать администрацию сформулировать долгосрочную стратегию действий на Украине.

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https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940389549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков