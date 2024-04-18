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США ограничили перемещение главы МИД Ирана в Нью-Йорке
США ограничили перемещение главы МИД Ирана в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.04.2024
США ограничили перемещение главы МИД Ирана в Нью-Йорке
США ограничили перемещение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:25
2024-04-18T23:25
2024-04-18T23:32
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хосейн амир абдоллахиян
мохаммад джавад зариф
оон
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США ограничили перемещение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Соответствующее решение США - не первое. Передвижения Штаты ограничивали и бывшему главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, когда тот возглавлял ведомство. "Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения на поездки для делегации министра иностранных дел Ирана", - сказал Патель в ходе брифинга для журналистов. По его словам, передвижение главы МИД и его делегации ограничено, среди прочего, двумя кварталами от штаб-квартиры ООН, иранского постпредства и резиденции постоянного представителя.
https://ria.ru/20240418/sotrudnichestvo-1940887049.html
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в мире, сша, иран, нью-йорк (город), хосейн амир абдоллахиян, мохаммад джавад зариф, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Иран, Нью-Йорк (город), Хосейн Амир Абдоллахиян, Мохаммад Джавад Зариф, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США ограничили перемещение главы МИД Ирана в Нью-Йорке
США ограничили передвижение главы МИД Ирана во время мероприятий ООН в Нью-Йорке