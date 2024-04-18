Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону."На сегодняшний день, 18 апреля, в регионе санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, случаев групповой заболеваемости нет. С 7 апреля начат ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям. Отобрано для исследования более 600 проб. Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям", - говорится в сообщении.Очистные сооружения водопровода АО "Водный союз" обеспечены необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания воды, на паводковый период введено усиление технологического контроля подготовки питьевой воды, уточняется в сообщении.Передвижной лабораторный комплекс "Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", по данным Роспотребнадзора, расположен на территории межрайонной больницы №3. На его базе проводятся исследования воды из открытых водоемов, воды водозаборов, воды разводящей водопроводной сети на наличие астровирусов, ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, гепатита А, поясняется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Эвакуированы из зон подтопления около 14 тысяч человек.
Затопленный вследствие паводка микрорайон Вороновка в Кургане. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
«
"На сегодняшний день, 18 апреля, в регионе санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, случаев групповой заболеваемости нет. С 7 апреля начат ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям. Отобрано для исследования более 600 проб. Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям", - говорится в сообщении.
Очистные сооружения водопровода АО "Водный союз" обеспечены необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания воды, на паводковый период введено усиление технологического контроля подготовки питьевой воды, уточняется в сообщении.
Передвижной лабораторный комплекс "Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", по данным Роспотребнадзора, расположен на территории межрайонной больницы №3. На его базе проводятся исследования воды из открытых водоемов, воды водозаборов, воды разводящей водопроводной сети на наличие астровирусов, ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, гепатита А, поясняется в сообщении.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Эвакуированы из зон подтопления около 14 тысяч человек.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.