https://ria.ru/20240418/pavodok-1940758539.html

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Курганской области

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Курганской области - РИА Новости, 18.04.2024

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Курганской области

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:04

2024-04-18T12:04

2024-04-18T12:15

здоровье - общество

курганская область

курган

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону."На сегодняшний день, 18 апреля, в регионе санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, случаев групповой заболеваемости нет. С 7 апреля начат ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям. Отобрано для исследования более 600 проб. Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям", - говорится в сообщении.Очистные сооружения водопровода АО "Водный союз" обеспечены необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания воды, на паводковый период введено усиление технологического контроля подготовки питьевой воды, уточняется в сообщении.Передвижной лабораторный комплекс "Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", по данным Роспотребнадзора, расположен на территории межрайонной больницы №3. На его базе проводятся исследования воды из открытых водоемов, воды водозаборов, воды разводящей водопроводной сети на наличие астровирусов, ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, гепатита А, поясняется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Эвакуированы из зон подтопления около 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20240418/kurgan-1940713648.html

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здоровье - общество, курганская область, курган, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024