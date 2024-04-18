Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек
Населенные пункты под Тюменью из-за паводка покинули более 1,6 тысячи человек
© Baranov_VasiliyПаводок в Тюменской области
© Baranov_Vasiliy
Паводок в Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Более 1,6 тысяч человек выехали из населенных пунктов Тюменской области, где есть угроза подтоплений из-за паводков, сообщает информационный центр правительства региона.
"Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1609 человек, из них 193 - в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
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Как уточнили власти, большая часть местных жителей переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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