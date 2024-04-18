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Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек - РИА Новости, 18.04.2024
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11:48 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/pavodok-1940755230.html
Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек
Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек - РИА Новости, 18.04.2024
Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек
Более 1,6 тысяч человек выехали из населенных пунктов Тюменской области, где есть угроза подтоплений из-за паводков, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:48
2024-04-18T11:48
происшествия
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Более 1,6 тысяч человек выехали из населенных пунктов Тюменской области, где есть угроза подтоплений из-за паводков, сообщает информационный центр правительства региона. "Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1609 человек, из них 193 - в пункты временного размещения", - говорится в сообщении. Как уточнили власти, большая часть местных жителей переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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тюменская область
ишим (река)
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происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Наводнения в России — 2024
Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек

Населенные пункты под Тюменью из-за паводка покинули более 1,6 тысячи человек

© Baranov_VasiliyПаводок в Тюменской области
Паводок в Тюменской области
© Baranov_Vasiliy
Паводок в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Более 1,6 тысяч человек выехали из населенных пунктов Тюменской области, где есть угроза подтоплений из-за паводков, сообщает информационный центр правительства региона.
"Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1609 человек, из них 193 - в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
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Как уточнили власти, большая часть местных жителей переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ПроисшествияТюменская областьИшим (река)Тобол (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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