https://ria.ru/20240418/pavodok-1940755230.html

Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек

Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек - РИА Новости, 18.04.2024

Населенные пункты Тюменской области покинули более 1,6 тысячи человек

Более 1,6 тысяч человек выехали из населенных пунктов Тюменской области, где есть угроза подтоплений из-за паводков, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:48

2024-04-18T11:48

2024-04-18T11:48

происшествия

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Более 1,6 тысяч человек выехали из населенных пунктов Тюменской области, где есть угроза подтоплений из-за паводков, сообщает информационный центр правительства региона. "Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1609 человек, из них 193 - в пункты временного размещения", - говорится в сообщении. Как уточнили власти, большая часть местных жителей переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940467354.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), наводнения в россии — 2024