https://ria.ru/20240418/pavodok-1940752963.html
В Казанском районе Тюменской области спрогнозировали пик паводка
В Казанском районе Тюменской области спрогнозировали пик паводка - РИА Новости, 18.04.2024
В Казанском районе Тюменской области спрогнозировали пик паводка
Пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидается в ближайшие дни, работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня, сообщается в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:41
2024-04-18T11:41
2024-04-18T11:55
тюменская область
казанский район
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидается в ближайшие дни, работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области."Работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня. Работаем круглосуточно, понимаем, что времени совсем мало. Задействовано 20 самосвалов. Волонтеры наполняют мешки песком, которые нужны, чтоб дополнительно увеличить высоту насыпи", - говорится .Как сообщается, "пик паводка ожидается в ближайшие дни".Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров.
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Казанский район, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Казанском районе Тюменской области спрогнозировали пик паводка
Пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидают в ближайшие дни