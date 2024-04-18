https://ria.ru/20240418/pavodok-1940752963.html

В Казанском районе Тюменской области спрогнозировали пик паводка

В Казанском районе Тюменской области спрогнозировали пик паводка - РИА Новости, 18.04.2024

В Казанском районе Тюменской области спрогнозировали пик паводка

Пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидается в ближайшие дни, работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня, сообщается в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:41

2024-04-18T11:41

2024-04-18T11:55

тюменская область

казанский район

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидается в ближайшие дни, работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области."Работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня. Работаем круглосуточно, понимаем, что времени совсем мало. Задействовано 20 самосвалов. Волонтеры наполняют мешки песком, которые нужны, чтоб дополнительно увеличить высоту насыпи", - говорится .Как сообщается, "пик паводка ожидается в ближайшие дни".Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

тюменская область

казанский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024, происшествия