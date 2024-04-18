https://ria.ru/20240418/pavodok-1940740714.html
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан - РИА Новости, 18.04.2024
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан
Ограничено движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информцентр... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:04
2024-04-18T11:04
2024-04-18T11:04
тюменская область
казанский район
казахстан
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Ограничено движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информцентр правительства Тюменской области. "Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим - Казанское - гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть... Объезд осуществляется по автодороге Казанское - Смирное - Копотилово", - указано в сообщении. Отмечается, что вода подошла к дорогам в сторону села Казанское. Прогноз неблагоприятный: на реке Алабуга в районе Казанки установлен временный гидропост, увеличение уровня воды прогнозируется еще несколько дней.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938942858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, казанский район, казахстан, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Казанский район, Казахстан, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан
В Тюменской области ограничили движение по региональной дороге из-за паводка