https://ria.ru/20240418/pavodok-1940740714.html

В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан

В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан - РИА Новости, 18.04.2024

В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан

Ограничено движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информцентр... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:04

2024-04-18T11:04

2024-04-18T11:04

тюменская область

казанский район

казахстан

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Ограничено движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информцентр правительства Тюменской области. "Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим - Казанское - гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть... Объезд осуществляется по автодороге Казанское - Смирное - Копотилово", - указано в сообщении. Отмечается, что вода подошла к дорогам в сторону села Казанское. Прогноз неблагоприятный: на реке Алабуга в районе Казанки установлен временный гидропост, увеличение уровня воды прогнозируется еще несколько дней.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938942858.html

тюменская область

казанский район

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, казанский район, казахстан, наводнения в россии — 2024, происшествия