https://ria.ru/20240418/pansionat-1940740213.html

В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому*

В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому* - РИА Новости, 18.04.2024

В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому*

Недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в крымской Алуште, до национализации принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, продан с... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:00

2024-04-18T11:00

2024-04-18T11:50

алушта

экономика

игорь коломойский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в крымской Алуште, до национализации принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, продан с аукциона за 881 миллион рублей, покупателем стало АО "Спутник менеджмент", сообщается на сайте электронных торгов госимущества ГИС Торги.Лот о продаже национализированного имущества был размещен на площадке торгов в начале 2024 года."Сведения о победителе/единственном участнике: Акционерное Общество "СПУТНИК МЕНЕДЖМЕНТ". Предложение о цене: 881 009 900,00 ₽", - сообщается на сайте.В описании лота говорится, что продаются группа инвентарных объектов по нескольким адресам в поселке Лазурное под Алуштой, недвижимое имущество и земельный участок площадью 58 935 (+/- 85 квадратных метров), кадастровый номер 90:15:050601:1699 (категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание), расположенный по адресу: республика Крым, г. Алушта, с. Лазурное, ул. Головкинского.Недостроенный комплекс пансионата "Лазурный берег", ранее принадлежавший Игорю Коломойскому*, был национализирован парламентом Крыма 3 сентября 2014 года. Тогда же были национализированы и другие объекты олигарха в Крыму, в том числе другие санатории, земельные участки и помещения на южном берегу Крыма, а также сеть АЗС.Самыми дорогими крымскими объектами госимущества, проданными на аукционе в 2023 году, стали земельные участки с недвижимостью, а также акции нескольких акционерных обществ и предприятий, сообщили ранее в минимущества Крыма. В 2024 году планируется продать на аукционе еще несколько крупных объектов, в том числе АО "Феодосийский завод коньяков и вин".* Внесен в российский список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231207/kolomoyskiy-1914369507.html

https://ria.ru/20240309/kolomoyskiy-1931972443.html

https://ria.ru/20240305/isk-1931340688.html

алушта

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алушта, экономика, игорь коломойский