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В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому* - РИА Новости, 18.04.2024
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11:00 18.04.2024 (обновлено: 11:50 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/pansionat-1940740213.html
В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому*
В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому* - РИА Новости, 18.04.2024
В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому*
Недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в крымской Алуште, до национализации принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, продан с... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:00
2024-04-18T11:50
алушта
экономика
игорь коломойский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в крымской Алуште, до национализации принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, продан с аукциона за 881 миллион рублей, покупателем стало АО "Спутник менеджмент", сообщается на сайте электронных торгов госимущества ГИС Торги.Лот о продаже национализированного имущества был размещен на площадке торгов в начале 2024 года."Сведения о победителе/единственном участнике: Акционерное Общество "СПУТНИК МЕНЕДЖМЕНТ". Предложение о цене: 881 009 900,00 ₽", - сообщается на сайте.В описании лота говорится, что продаются группа инвентарных объектов по нескольким адресам в поселке Лазурное под Алуштой, недвижимое имущество и земельный участок площадью 58 935 (+/- 85 квадратных метров), кадастровый номер 90:15:050601:1699 (категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание), расположенный по адресу: республика Крым, г. Алушта, с. Лазурное, ул. Головкинского.Недостроенный комплекс пансионата "Лазурный берег", ранее принадлежавший Игорю Коломойскому*, был национализирован парламентом Крыма 3 сентября 2014 года. Тогда же были национализированы и другие объекты олигарха в Крыму, в том числе другие санатории, земельные участки и помещения на южном берегу Крыма, а также сеть АЗС.Самыми дорогими крымскими объектами госимущества, проданными на аукционе в 2023 году, стали земельные участки с недвижимостью, а также акции нескольких акционерных обществ и предприятий, сообщили ранее в минимущества Крыма. В 2024 году планируется продать на аукционе еще несколько крупных объектов, в том числе АО "Феодосийский завод коньяков и вин".* Внесен в российский список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231207/kolomoyskiy-1914369507.html
https://ria.ru/20240309/kolomoyskiy-1931972443.html
https://ria.ru/20240305/isk-1931340688.html
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алушта, экономика, игорь коломойский
Алушта, Экономика, Игорь Коломойский
В Алуште продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому*

В Алуште с аукциона продали недостроенный пансионат, принадлежавший Коломойскому

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВ окрестностях Алушты
В окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В окрестностях Алушты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в крымской Алуште, до национализации принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, продан с аукциона за 881 миллион рублей, покупателем стало АО "Спутник менеджмент", сообщается на сайте электронных торгов госимущества ГИС Торги.
Лот о продаже национализированного имущества был размещен на площадке торгов в начале 2024 года.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Коломойский* подал в суд на Зеленского, сообщили СМИ
7 декабря 2023, 14:40
"Сведения о победителе/единственном участнике: Акционерное Общество "СПУТНИК МЕНЕДЖМЕНТ". Предложение о цене: 881 009 900,00 ₽", - сообщается на сайте.
В описании лота говорится, что продаются группа инвентарных объектов по нескольким адресам в поселке Лазурное под Алуштой, недвижимое имущество и земельный участок площадью 58 935 (+/- 85 квадратных метров), кадастровый номер 90:15:050601:1699 (категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание), расположенный по адресу: республика Крым, г. Алушта, с. Лазурное, ул. Головкинского.
Бизнесмен Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Крыму привлекут Коломойского* к ответственности за банковскую блокаду
9 марта, 03:55
Недостроенный комплекс пансионата "Лазурный берег", ранее принадлежавший Игорю Коломойскому*, был национализирован парламентом Крыма 3 сентября 2014 года. Тогда же были национализированы и другие объекты олигарха в Крыму, в том числе другие санатории, земельные участки и помещения на южном берегу Крыма, а также сеть АЗС.
Самыми дорогими крымскими объектами госимущества, проданными на аукционе в 2023 году, стали земельные участки с недвижимостью, а также акции нескольких акционерных обществ и предприятий, сообщили ранее в минимущества Крыма. В 2024 году планируется продать на аукционе еще несколько крупных объектов, в том числе АО "Феодосийский завод коньяков и вин".
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Адыгее суд взыскал имущество Коломойского* в доход России
5 марта, 23:38
 
АлуштаЭкономикаИгорь Коломойский
 
 
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