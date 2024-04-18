https://ria.ru/20240418/pamyatnik-1940702068.html

В ЛНР восстанавливают памятник павшим во время Великой Отечественной войны

В ЛНР восстанавливают памятник павшим во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.04.2024

В ЛНР восстанавливают памятник павшим во время Великой Отечественной войны

Саперы представительства Международного противоминного центра в ЛНР присоединились к акции "Верни герою имя" и восстанавливают памятник павшим во время Великой... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:19

2024-04-18T05:19

2024-04-18T05:19

луганская народная республика

россия

юнармия

день победы

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ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Саперы представительства Международного противоминного центра в ЛНР присоединились к акции "Верни герою имя" и восстанавливают памятник павшим во время Великой Отечественной Войны жителям одного из сел Станично-Луганского района, сообщили журналистам в Минобороны РФ. В марте этого года сообщалось, что военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" запустило всероссийскую акцию "Верни герою имя", приуроченную к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в Минобороны РФ, акция направлена на сохранение ратной истории Родины, преемственности традиций всех поколений по защите Отечества, она пройдет во всех регионах и продлится до 9 мая. В рамках акции юнармейцы приводят в порядок обелиски, мемориалы и воинские захоронения после зимы. "Саперы представительства Международного противоминного центра в ЛНР присоединились к акции "Верни герою имя"... (Они) проводят работы по восстановлению памятника жителям одного из сел Станично-Луганского района. В ходе работ убираются мусор и сухостой с прилегающей территории, реставрируются плиты, устанавливается ограждение и обновляются надписи на памятнике", - сообщили в оборонном ведомстве. Там отметили, что с первых дней Великой Отечественной войны около 12 тысяч жителей Станично-Луганского района стали на защиту своей Родины. Более половины из них погибли за годы войны, более 200 – при обороне и освобождении Ворошиловградской (ныне территория ЛНР) области. На территории района находится 24 братские могилы, в которых захоронены останки 1435 воинов, погибших в боях за Родину. "Мы выполняли задачи недалеко от данного населенного пункта и по возвращении назад обнаружили данный монумент, который находится сзади меня. Соответственно, предварительно провели инженерную разведку. После нее единогласно всей группой мы решили заняться восстановлением... Сам населенный пункт очень маленький, а список фамилий на нем достаточно внушительный. И это говорит о том, что люди уходили семьями и погибали за защиту нашего общего будущего", - рассказал сапер с позывным "Бост". С его слов, российские военные предварительно подготовили территорию, а позже частично укрепили монумент и покрасили надписи. Также были установлены новые ограждения. "Для чего мы это делаем? Потому что у нас гордость за этих людей, которые сражались до последнего за защиту своего государства. И мы решили сохранить память о них и отреставрировать данный монумент", - рассказал "Бост".

https://ria.ru/20240223/artisty-1929101955.html

https://ria.ru/20230929/memorial-1899331367.html

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луганская народная республика, россия, юнармия, день победы