https://ria.ru/20240418/palestina-1940908692.html

США не поддержат принятие Палестины в состав ООН, заявили в Госдепе

США не поддержат принятие Палестины в состав ООН, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.04.2024

США не поддержат принятие Палестины в состав ООН, заявили в Госдепе

США не намерены голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена, заявил в пятницу заместитель официального... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:49

2024-04-18T20:49

2024-04-18T21:02

в мире

палестина

сша

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генеральная ассамблея оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США не намерены голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена, заявил в пятницу заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель."США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции", — сказал Патель на брифинге.Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В четверг на 17:00 (00:00 мск) намечено голосование по резолюции СБ ООН, рекомендующей Генассамблее принять Палестину в состав ООН в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html

палестина

сша

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в мире, палестина, сша, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году