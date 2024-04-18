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США не поддержат принятие Палестины в состав ООН, заявили в Госдепе
США не поддержат принятие Палестины в состав ООН, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.04.2024
США не поддержат принятие Палестины в состав ООН, заявили в Госдепе
США не намерены голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена, заявил в пятницу заместитель официального... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:49
2024-04-18T20:49
2024-04-18T21:02
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США не намерены голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена, заявил в пятницу заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель."США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции", — сказал Патель на брифинге.Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В четверг на 17:00 (00:00 мск) намечено голосование по резолюции СБ ООН, рекомендующей Генассамблее принять Палестину в состав ООН в качестве полноправного члена.
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в мире, палестина, сша, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не поддержат принятие Палестины в состав ООН, заявили в Госдепе
Госдеп: США не будут голосовать в поддержку резолюции о членстве Палестины в ООН